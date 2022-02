Empresario chino que ganó contratos tuvo cita con congresista Doroteo

El congresista acciopopulista Raúl Doroteo Carbajo, vinculado por Karelim López en el presunto negociado de obras públicas, emitió un comunicado para desestimar el testimonio de la investigada que solía visitar Palacio de Gobierno.

“(López) maliciosamente me menciona como miembro integrante de una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Rechazo enérgicamente las imputaciones vertidas”, escribió, al tiempo que anunció acciones legales contra Karelim López.

Pero el legislador Raúl Doroteo no menciona en el comunicado si es que nada tiene que ver con los contratos de Provías Nacional, dependiente del MTC, o por qué el jueves 13 de enero de este año sostuvo en su despacho del Congreso una reunión con el representante en el Perú de la compañía China Civil Engineering Construction (CCECC), Li Qingyong.

Según lo declarado por Karelim López, de los siete contratos presuntamente digitados en beneficio de allegados del presidente Pedro Castillo, cuatro fueron adjudicados por Provías Nacional a CCECC en consorcio con INIP Ingeniería Integración de Proyectos, de los hermanos Roberto y Alejandro Aguilar Quispe. Cuatro contratos por 414 millones de soles durante el gobierno Castillo.

Tampoco mencionó el congresista Raúl Doroteo que en el mismo encuentro del 13 de enero, en su oficina, junto con el chino Li Qingyong (que llegó con Meng Zhang), también participó Alexander Aguilar Quispe. Esta persona es hermano de Roberto y Alejandro Aguilar Quispe, propietarios de la constructora INIP Ingeniería Integración de Proyectos, que ganó los mencionados cuatro contratos en consorcio con CCECC.

Encuentros cercanos

Otro personaje también estuvo en la reunión realizada en la oficina del legislador Doroteo: su compañero de partido y excandidato al Congreso, Oswaldo Moreno Rivera. De acuerdo con la versión de Karelim López, Doroteo es parte de ‘Los Niños’, un grupo de congresistas de Acción Popular que influenciaría en adjudicaciones de obras públicas de Provías Nacional.

La República llamó repetidas veces al teléfono del congresista Raúl Doroteo para que explique por qué se reunió con representantes de las empresas CCECC e INIP Ingeniería Integración de Proyectos, si ningún vínculo tiene con las contrataciones de Provías Nacional.

El registro de visitas del despacho del congresista Raúl Doroteo confirma la versión de Karelim López de que legisladores del grupo conocido como ‘Los Niños’ sí han tenido contacto con las empresas favorecidas.

Registro de visitas del chino Qingyong a Raúl Doroteo en compañía de Alexander Aguilar Quispe. Foto: documento

El 5 de julio de 2021, el directorio de CCECC, la empresa estatal de la República Popular China, designó como su representante en el Perú a Li Qingyong, como consta en Registros Públicos.

Li Qingyong había trabajado, antes de venir en Lima, en la representación de CCECC en Nigeria, donde consiguió varios contratos con el gobierno financiados por el Banco Mundial.

El 19 de agosto de 2019, precisamente, el Banco Mundial difundió una ‘lista negra’ de empresas subsidiarias de CCECC en Nigeria, que presuntamente habían cometido actos de corrupción en contrataciones en el país africano: CCECC Nigeria Lekki, CCECC Nigeria Railway y CCECC Nigeria Company. El periódico más importante de Nigeria, Premium Times, informó que estas empresas “fueron acusadas de violar las políticas de fraude y corrupción del Banco Mundial. (...) En consecuencia, las empresas fueron inhabilitadas y declaradas inelegibles para adjudicare contratos financiados por el Banco Mundial”.

La compañía CCECC negó la información, pero el diario respondió: “Es falsa la afirmación de China Civil Engineering Construction (CCECC), de que no se encuentra entre las empresas incluidas recientemente por fraude en la ‘lista negra’ del Banco Mundial”.

Noticias de Nigeria

El periódico nigeriano añadió mayor evidencia para demostrar que CCECC, que administraba Li Qingyong, sí había sido sancionada por el Banco Mundial, entidad que le cortó los contratos.

“Un alto funcionario del Banco Mundial familiarizado con el proceso dijo que las sanciones impuestas a la CRCC, por implicación, ‘se extienden a todas sus afiliadas y subsidiarias en todo el mundo que tiene control directo e indirecto, incluida la CCECC y otras en Nigeria’. El funcionario, quien solicitó que no se revelara su nombre -ya que no estaba autorizado para hablar oficialmente sobre el tema-, indicó que el Banco Mundial no hablará más sobre el tema más allá del informe en su sitio web”, reportó el medio.

Durante la gestión de Li Qingyong, CCECC obtuvo numerosos contratos en Nigeria , un país considerado por los índices elaborados por la organización Transparencia Internacional como uno del país corrupto del mundo. Incluso Li Qingyong fue declarado “dignatario” nigeriano en una ceremonia tradicional nigeriana.

“Las empresas (del grupo CCECC) son muy activas en Nigeria, con contratos multimillonarios en curso o finalizados para la construcción de vías férreas, carreteras, urbanizaciones, terminales aeroportuarias, ingeniería municipal, recursos hídricos y proyectos de ingeniería hidroeléctrica para los gobiernos federal y estatal”, informó el diario nigeriano.

¿No sabían en Provías Nacional y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de los antecedentes de CCECC y de Li Qingyon? Bastaba navegar por internet.

Por cierto, en la lista de contratados presuntamente manipulados por personas cercanas al presidente Castillo, conforme la lista entregada a la Fiscalía por Karelim López, hay otras dos empresas de origen chino: China Railway N° 10 Engineering Group, que obtuvo un proyecto por 158,3 millones de soles; y China Railway Tunnel Group, que consiguió dos contratos por 232,542 millones de soles.

Carta poder del chino Li Qingyong demuestra que ganó los contratos.

Las adjudicaciones fueron de Provías Nacional, la entidad que, según Karelim López, fue infiltrada por personajes relacionados con el presidente Castillo.

Como se ha indicado, el 13 de enero de este año, Li Qingyong y su socio Alexander Aguilar Quispe visitaron al congresista Raúl Doroteo. Pero, un poco antes, el 10 de enero, ambos también visitaron juntos el Proyecto Machu Picchu, lo que confirma el vínculo.

En total, las empresas estatales chinas ganaron siete contratos con Provías Nacional , del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por 662 millones de soles, durante el gobierno de Pedro Castillo.

Un dato relevante es que las empresas chinas, que facturan miles de millones de dólares en el mundo, se unieron en consorcio con INIP Ingeniería Integración de Proyectos; no obstante, la empresa peruana carecía de experiencia en el terreno de obras públicas. ¿Qué convenció a Li Qingyong para asociarse con los hermanos Roberto, Alexander y Alejandro Aguilar Quispe, que no habían ganado ninguna licitación con el Estado? ¿Probablemente porque los Aguilar Quispe estaban vinculados con personas que contaban con influencia para manipular las contrataciones de Provías Nacional?

El chino Li Qingyong se reunió con el congresista Doroteo en compañía de Alexander Aguilar Quispe, hermano de Roberto y Alejandro Aguilar Quispe, dueños de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos, favorecida por el gobierno, según Karelim López.

Durante los interrogatorios fiscales probablemente los hermanos Aguilar Quispe se animen a contarlo todo y revelen cómo fue que se relacionaron con el chino Li Qingyong, y revelen cuál fue la fórmula que usaron para ganar millonarias contratos con Provías Nacional en medio año del gobierno de Pedro Castillo. Sin duda, todo un récord.