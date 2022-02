Ministros respaldan a Pedro Castillo tras declaraciones de Karelim López

Diversos ministros de Estado se pronunciaron en favor del presidente de la República, Pedro Castillo. Esto, a raíz del testimonio hecho por la empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz del Ministerio Público, donde denuncia una presunta organización criminal orquestada dentro de Palacio de Gobierno y dirigida por el actual jefe de Estado.

Más temprano, Pedro Castillo rechazó lo dicho por Karelim López, y criticó que dicha información se filtre en los medios, mientras se hace la investigación en la Fiscalía, por lo que acusó a esa institución de estar implicada.

“Esto evidencia que la Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al Gobierno (…) Hay un sector minoritario que nunca aceptará nuestro Gobierno popular y democrático. Hoy buscan vacarnos para no solucionar los grandes problemas que tiene nuestra patria”, expresó durante un mensaje a la nación este domingo.

Uno de los primeros en defender a Pedro Castillo fue el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien lamentó que el testimonio de Karelim López se haya filtrado a la prensa, mientras la investigada espera convertirse en colaboradora eficaz.

“Eso evidencia que la Fiscalía lo ha tomado a la colaboración eficaz como un gran negocio, porque no creo que eso sea gratis, ha violado el código procesal penal. Debe estar haciéndose una investigación”, declaró el titular de la PCM en RPP.

Para Torres, la Fiscalía estaría actuando en consonancia con los intereses de la “ultra derecha”, en el intento por vacar al presidente Pedro Castillo. “A esta gente no le interesa para nada el país, están embarrando al país, como que si todos fuéramos corruptos”, dijo el primer ministro.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Diana Miloslavic, también se manifestó respecto a las declaraciones que habría dado la empresaria Karelim López.

Mediante sus redes sociales, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señaló que las pesquisas tienen que darse bajo el cumplimiento de la ley y destacó el principal objetivo de esta gestión.

“El presidente rechazó cargos imputados por una aspirante a colaboradora eficaz. Las investigaciones se darán en el marco del debido proceso y se brindará la información requerida. Necesitamos estabilizar al país, fortalecer nuestra democracia y combatir la corrupción. #NoalGolpe ”, escribió Miloslavic Túpac en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, declaró al respecto, ya que en el testimonio de López Arredondo también fue incluido el jefe del MTC como parte de esta organización criminal.

“Nuestro respaldo al presidente Pedro Castillo, quien ha rechazado cualquier vinculación con actos de corrupción. También descarto, tajantemente, que mi persona haya participado en actos ilícitos como titular del MTC. No a la desestabilización y a los intentos golpistas”, detalló en la misma red social.

En esa misma línea, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, sostuvo que se pretende desestabilizar al Gobierno de Pedro Castillo. “Somos demócratas tanto como frontales contra la mega corrupción política - empresarial Odebrecht. Hoy, con aspirante a colaborador eficaz, pretenden quebrar (al) Gobierno democrático y lograr impunidad. Exigimos investigación rápida. ¡Caiga quien caiga! Pero jamás golpistas ni vacadores!”, escribió en su Twitter.

En otro momento, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, afirmó que la difusión del testimonio sin corroborar de Karelim López ante la Fiscalía “no tiene otro fin más que uno político”.

En declaraciones a la prensa en Lambayeque, Salas precisó que López Arredondo, hasta el momento, solo es aspirante a colaboradora eficaz y que sus declaraciones deben ser corroboradas por el Ministerio Público. Por tanto, según el titular del Mincul, se “tiene que actuar con la debida transparencia y responsabilidad en estos casos”.

“Lamentable que un proceso de colaboración eficaz, que es reservado, se haya evidenciado o expuesto, porque eso hace que este proceso se vicie en el sentido de que la persona sale de una burbuja de protección. (…) Que las investigaciones sigan su curso. Nosotros, como Gobierno, seguimos trabajando”, expresó.

El ministro de Defensa, José Gavidia, mencionó que “hay cosas bien raras” en el testimonio filtrado de Karelim López a la Fiscalía. Sostuvo que “no es normal que venga la Fiscalía” a tomar las declaraciones de un jefe de Estado.

“ Hay cosas bien raras, siendo procesos reservados, no sé por qué se están ventilando públicamente . Si hay un complot, ustedes evalúenlo, no es normal que venga la Fiscalía e ingrese (a Palacio) (….) No sé por qué esa señorita (Karelim López) vaya a declarar y luego salga a la prensa. Eso nunca ha pasado en la historia del Perú”, exclamó a los medios.

Por otro lado, la vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, precisó que es necesario que se inicie una investigación por los presuntos actos de corrupción indicados por Karelim López.

Sin embargo, aclaró que no debería ser usado como “instrumento de golpe de Estado” para destituir al jefe de Estado.

“El pueblo peruano votó por el cambio y por la lucha contra la corrupción. En el Gobierno, tenemos la obligación de cumplir ese mandato ciudadano. Toda denuncia debe investigarse respetando el Estado de derecho y no ser instrumento del golpe de Estado”, compartió en su cuenta de Twitter.

“En este momento, se exige la máxima serenidad y responsabilidad de las fuerzas políticas para dar gobernabilidad al país”, añadió.