Abogados hoy eligen a su representante ante el JNE

Profesionales y agremiados del Colegio de Abogados de Lima (CAL) elegirán hoy domingo, por votación, a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este proceso podrá cumplirse después de que Raúl Chanamé Orbe dejó esa vacante en julio del 2020 y se paralizó la elección para cubrirla por problemas de amparo contra la directiva del CAL.

Son siete los candidatos que postulan para ocupar ese puesto: José Villalobos Campana, Mercedes Morocho Arias, Javier Arias Serrano, Willy Ramírez Chávarry, Vilma Martínez Huamani, Jorge Jáuregui Mendieta y Enrique López Zurita.

Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), sostuvo que en las elecciones generales del 2021 Fuerza Popular no aportó pruebas de “fraude”. Afirmó a nuestro medio ser sobrino de Dina Boluarte y agregó que “el Gobierno no me está postulando, lo hago por voluntad popular... No la veo hace muchos años ni me ha convocado”.

Ramírez sostuvo a RPP que no hubo fraude en las elecciones, no obstante dijo que “la ausencia de nuestro representante trajo consigo que, en el caso de empate en la votación, el presidente del JNE haga uso del voto dirimente y eso ha generado bastante duda o suspicacia”.

Morocho mencionó que el “que ingresa al JNE debe ser alguien que no tiene ningún vínculo con partidos políticos”. En una de sus publicaciones de Facebook, el abogado Javier Villa Stein, quien interpuso fallidamente un amparo para no reconocer los resultados electorales del 2021, apoyó su candidatura.

Jáuregui también tuvo una postura contra la versión del “fraude”. “ Hubo gran desinformación por redes cuando se habló de fraude y no hubo ni una sola prueba de ello”, dijo. También resaltó la importancia de “una agenda de modernización de justicia electoral”.

Arias sostuvo al medio Señal Abierta: “No soy aprista, pero sí tengo que respetar la vigencia de un partido que por años se ha fajado por la democracia”.

Por último, Martínez propuso plantear una reforma constitucional para que el jefe del JNE no sea un miembro del PJ y López sugirió en sus redes una “eficiente reforma electoral”.

El dato

Un intento por frustrar la elección provino del Colegio de Abogados de Pasco. Su decano Germán Loyola interpuso una acción de amparo para suspenderla, pero fue rechazada el 24 de febrero.