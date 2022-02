Torres sobre Karelim López: No se ha acreditado que haya hablado con Castillo en Breña

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció este domingo 27 de febrero sobre las declaraciones que hizo Karelim López ante la Fiscalía. La empresaria relató cómo opera una presunta organización criminal en el Ejecutivo. Torres hizo énfasis en que no se ha demostrado que López y Pedro Castillo se hayan reunido en la vivienda de Breña.

“La señora, como hemos visto, fue a (pasaje) Sarratea, la vemos ahí. Entra la señora y sale, no se ha acreditado que haya conversado con el presidente , el presidente dice que no ha conversado con ella. En el Palacio de Gobierno sí lo ha visitado para hablar sobre la pequeña empresa y sobre eso han tratado. Yo no me he encontrado presente”, explicó Torres en entrevista con RPP.

En otro momento de la conversación, Aníbal Torres lamentó que el testimonio de Karelim López se haya filtrado a la prensa, mientras la investigada espera convertirse en colaboradora eficaz. “Eso evidencia que la Fiscalía lo ha tomado a la colaboración eficaz como un gran negocio, porque no creo que eso sea gratis, ha violado el código procesal penal. Debe estar haciéndose una investigación”, pidió el titular de la PCM.

Castillo estaría al mando de una organización criminal para pagar las deudas de su campaña, según testimonio. Foto: composición Fabrizio Oviedo/Marco Cotrina

La declaración de López indica que Aníbal Torres habría ofrecido asilo político en el extranjero a Bruno Pacheco, ex secretario presidencial. “Exijo al fiscal para que rápidamente, con la misma velocidad que ha dado a publicar la colaboración eficaz de la señora Karelim, con la misma velocidad corrobore los hechos en cuanto a mi persona se refiere”, solicitó el jefe del gabinete en RPP Noticias.