Torres sobre Juan Silva: “Veremos si hay alguna razón justificada para censurarlo”

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió a la moción de censura promovida por Fuerza Popular contra el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, la cual se verá en el pleno del Congreso este lunes.

Al ser consultado sobre si pedirá la renuncia de Silva, Torres señaló que “recién se enteró de su situación”, por lo que tendrá que dialogar primero con el jefe de Estado, Pedro Castillo.

“Lo del ministro me he enterado que está en esa situación. De todas maneras, voy a tener que hablar con el presidente. Veremos si hay alguna razón justificada (para censurarlo) o si no la hay porque las investigaciones que hace el Congreso, todas están direccionadas para vacar a la presidencia de la República”, manifestó en el programa Punto final.

En ese sentido, señaló que todas las denuncias que vienen saliendo de exfuncionarios contra la gestión de Juan Silva en el MTC “se tienen que investigar”.

“Nosotros somos muy conscientes de esto (…). Si el Congreso tiene los votos suficientes, pueden, por ejemplo, vacar también al presidente”, expresó.