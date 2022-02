Aníbal Torres: “No le he ofrecido embajadas o consulados a Bruno Pacheco”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en declaraciones para Canal N indicó que no le ofreció a Bruno Pacheco, exsecretario de Presidencia, sacarlo del país ni gestionar asilo político, tal como sostuvo la empresaria Karelim López en su declaración como aspirante a colaboradora eficaz N.º 001-2022-2FISLAA al Ministerio Público.

Torres remarcó que durante el inicio de las diligencias contra Pacheco por los 20.000 dólares encontrados en el baño de su despacho se desempeñaba como ministro de Justicia y Derechos Humanos, por lo que consideró “imposible” gestionar tales acciones.

“ No le he ofrecido embajadas o consulados a Bruno Pacheco. No tengo ninguna potestad para hacer esos ofrecimientos (...). En ese tiempo era ministro de Justicia, no era ministro de Relaciones Exteriores (…). Es imposible que le haya ofrecido al exsecretario de Presidencia”, dijo el primer ministro a Canal N.

“Cuando ocurrió su tema de la Fiscalía, nos entrevistamos en una calle de Surco, le consulto por qué tenía 20.000 dólares en el baño y me dijo que su armario estaba en el baño, que el dinero lo había retirado del banco y lo había sustentado ante el Ministerio Público”, añadió.

Declaración de Karelim López

Karelim López, durante su declaración ante el Ministerio Público como aspirante a colaboradora eficaz por los presuntos actos de corrupción en el Gobierno de Pedro Castillo, afirmó que el premier y exministro de Justicia, Aníbal Torres, le ofreció a Pacheco sacarlo del país y lograr que le concedan asilo político.

La declaración la realizó cuando fue consultada sobre el caso de los 20.000 dólares encontrados en el baño del exfuncionario, lo que generó su salida del Gobierno de Castillo.