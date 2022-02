Tifanny Tipiani: “Salgo de TV Perú sin ningún beneficio laboral”

La periodista Tifanny Tipiani se pronunció sobre su reciente salida de TV Perú. En declaraciones para La República, la reportera aclaró que su despedida no tiene nada que ver con la agresión que sufrió hace seis meses por parte del personal de seguridad del presidente Pedro Castillo. En esa línea, aseguró que fue el gerente de prensa, Julio Navarro, quien le informó que no había presupuesto para seguir requiriendo sus servicios.

Informó, además, que desde sus inicios, el canal de televisión no le brindó estabilidad laboral, dado que emitía todos los meses recibos por honorarios (cuarta categoría en Sunat). No tenía seguro en EsSalud ni tampoco recibía gratificaciones.

- ¿Consideras que tu salida de TV Perú responde a una venganza política?

Mi salida no la relacionen con el incidente que ocurrió con el presidente Pedro Castillo cuando sufrí la agresión. La decisión fue tomada por el propio gerente de prensa de TV Perú, Julio Navarro. El último martes (22 de febrero) me pide que vaya a su despacho, donde me informa que mis labores en prensa culminaban hasta fines de febrero.

- ¿Qué lo motivó a tomar la drástica decisión?

Solo me comunicó que no había presupuesto para seguir requiriendo mis servicios. Por ello, tomaba dicha decisión.

- Pero TV Perú ha contratado al conductor de televisión Carlos Paredes y a otros.

Me sorprende que me informen que no hay presupuesto cuando han contratado a Carlos Paredes y dos periodistas más en el área de prensa. Entonces, creo que la decisión que está tomando el gerente de prensa (Julio Navarro) no pasa por un tema de presupuesto. Es más, tengo entendido que tenía pensado contratar a un familiar suyo pese a que la ley se lo prohíbe.

PUEDES VER: Reportera agredida por la seguridad de Pedro Castillo fue despedida de TV Perú

- ¿Has tenido algún problema con el gerente de prensa?

Nunca he tenido ningún problema laboral. Solo recuerdo que dos semanas antes de que me comunique que no seguiría en TV Perú, me precisa que las preguntas que hacía a las autoridades que entrevistaba estaban mal formuladas (…). Me hace hincapié que no tenía que ser tan agresiva con las interrogantes, situación que no entendía.

- ¿Por algún caso en especial?

Yo cubro actividades del Congreso. Un día antes de recibir la indicación de Julio Navarro con respecto a las preguntas, entrevisté a Waldemar Cerrón (vocero de Perú Libre), siempre he tenido entrevistas amenas con el congresista (…). Pero ese día le consulté por su hermano Vladimir Cerrón debido a la coyuntura política, pues estaba el tema de Avelino Guillén (exministro del interior que renunció a su cargo). El legislador no quiso responder.

- ¿Qué pasó después?

Me dijo Julio Navarro que fue agresivo, pero yo sé cómo se manejan esos temas y no lo consideré agresivo.

- ¿Alguna vez te marcaron la pauta de tus entrevistas?

No me marcaron la pauta. Una vez solo me alertaron que, en la entrevista programada a la exministra de Cultura Gisela Ortiz, solo le pregunte de su gestión. Nada de cuestionamientos.

- Sentiste presión en la entrevista mencionada.

No sentí presión, solo me llamó la atención que parte del directorio esperaba en los exteriores que culmine la entrevista con la exministra Ortiz.

- ¿Algún caso similar?

No, después nada.

- ¿Cómo te sientes con la decisión de haber sido despedida de TV Perú?

Es injusto salir de TV Perú. Mi trabajo siempre está ligado con mi ética profesional, responsabilidad y el valor de informar con veracidad. Nunca he tenido problemas con nadie.

- ¿Por qué consideras injusto?

Por el trabajo desempeñado en cada comisión. Yo salgo de TV Perú sin ningún beneficio laboral. No recibía gratificaciones ni utilidades. Tampoco un seguro de salud por si algo me pasaba. Todos los meses pasaba mi recibo por honorario por el monto de 2.500 soles.

- ¿Se especula que se vienen más cambios en TV Perú?

Se vienen más despidos. Bueno, eso me comunicó el gerente de prensa, que en el mes de marzo seguiría evaluando personal del área de prensa, por eso que no lo considere como un tema personal.