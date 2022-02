Montoya sobre revelación de López: “Si se comprueba, estaríamos hablando de vacancia inmediata”

El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, se refirió a las declaraciones de un aspirante a colaborar eficaz, el cual es atribuido a Karelim López, que comprometen al presidente de la República, Pedro Castillo, de liderar una supuesta organización criminal desde Palacio de Gobierno.

Al respecto, señaló que, si se comprueba que la acusación es real, su grupo parlamentario presentará una moción de vacancia contra el mandatario. En ese sentido, aseguró que ya la tienen lista y que solo faltaría actualizarla en caso se confirme el testimonio del aspirante a colaborador eficaz.

“Si es que se comprueba que lo que está diciendo es correcto y que las informaciones son correctas, estaríamos hablando de una vacancia inmediata. No creo que haya congresistas que duden en firmarla. Tenemos lista la moción, solo tenemos que actualizar con esto último. Lo correremos apenas se confirme que las declaraciones son correctas”, dijo el legislador a Canal N.

Asimismo, relacionó la reciente acusación con la designación y permanencia de ministros cuestionados a lo largo del Gobierno de Pedro Castillo. Indicó que no son “casualidades” que se haya conformados gabinetes con funcionarios sin idoneidad para el cargo.