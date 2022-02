Ilich López tras testimonio de colaborador eficaz: “No conozco a Karelim López”

Esta tarde salió a la luz el testimonio de un colaborador eficaz, el cual es atribuido a la empresaria Karelim López, que asegura que en Palacio de Gobierno operaría una presunta organización criminal liderada por el presidente de la República, Pedro Castillo, e integrada por los sobrinos del mandatario, algunos ministros de Estado y exfuncionarios.

Lo que llamó a atención es que también formarían parte de esta red cinco congresistas de Acción Popular, quien son llamados “Los Niños” porque supuestamente obedecían las ordenes del mandatario.

La República se contactó con el congresista Ilich López, uno de los señalados, quien dio sus descargos ante la acusación del testimonio del colaborador eficaz. En su defensa, afirma y reafirma que la denuncia es una campaña sistemática en contra de la bancada de la lampa para “sacarlos” del centro político. Sin embargo, cuando se le preguntó por qué realizarían toda una estrategia para perjudicarlo, no supo que responder.

¿Son ciertas las afirmaciones de que realizó un colaborador eficaz, quien supuestamente sería Karelim López, ante la fiscalía?

Primero, mencionarle que no conozco a la señora Karelim López en ninguna circunstancia ni situación. Para ello pongo a disposición todas las pruebas, de darse. En segundo término, descarto categóricamente que esto tenga asidero. Niego rotundamente estas afirmaciones. También, creo en lo que han mencionado nuestros colegas de bancada en un comunicado.

¿Entonces?

Considero que esto es parte de una estrategia para quitar a Acción Popular del centro político. Es una estrategia tanto del sector de la derecha, que busca la vacancia, como del sector de la extrema izquierda, que quiere el cierre del Congreso. Todo obedece a que nos hemos mantenido férreos ante cualquiera de estos pedidos que generan inestabilidad. Esa es la estrategia que se está dando.

¿Pero qué relación tendría Karelim López con ambos sectores?

Cómo nos explicamos que López sea aportante de Keiko Fujimori por ejemplo. No es casualidad de que haya sido abogado de (Keiko) Fujimori. Asimismo, nosotros nos hemos pronunciado en contra de Palacio de Gobierno cuando ha estado mal y también de la oposición (congresal) cuando busca desestabilizar el país.

Pero la acusación es muy seria. Lo involucran como parte de una organización criminal que obtenía dinero a través de licitaciones de obras públicas.

Tendrán que probarlo. Cualquier llamado de investigación vamos a estar pendiente de recogerlo. Por mí parte, pertenezco a un partido que no ha tenido ningún hecho de corrupción. Por lo tanto, no voy a permitir que mi honra y mi apellido quede manchado. Si ellos tienen prueba, inmediatamente, deben presentarla. No sacarlas parte por parte.

En esta acusación, involucran al ministro de Transporte y, revisando una de las mociones de censura promovidas contra Silva, usted no se adhiere. ¿No hay mucha coincidencia?

Pueden haber coincidencias, pero no porque uno deja de firmar o se adhiere a un documento es cómplice de una organización criminal. O sea, usted está aseverando que porque no firme esta moción pertenezco a una organización criminal. Eso es grave.

No he aseverado. Solo he preguntado si no es mucha coincidencia.

Hay mucha coincidencia también con que el señor Nakasaki sea el exasesor de Fujimori y ahora sea defensa legal de Karelim López. Entonces, si nosotros vamos a presumir por las coincidencias considero que no se está yendo por buen camino. Yo ratifico que esto es un complot contra Acción Popular, porque nos ubicamos en el centro de la política.

¿Usted ha ido alguna vez a la casa del jirón Sarratea?

Todas las reuniones que hemos tenido han sido de manera oficial. Es más, viendo este tema de las obras, muchos alcaldes de mi región han pedido que les ayudemos en el gestionamiento de sus expedientes todo bajo el canal regular. Les he pedido a todos los que han venido que presenten sus solicitudes por mesa de parte y estas las hemos enviado a la Comisión de Presupuesto. Todo lo que he hecho ha sido por los canales regulares. En ningún momento me he reunido con nadie. No conozco a los mencionados ni a Karelim López.

¿Cuántas veces se ha reunido con el presidente Pedro Castillo?

Dos veces con la bancada en visitas oficiales en Palacio de Gobierno. En ninguna otra oportunidad nos hemos reunido fuera de lo que le menciono.

Lo menciono porque según el portal de transparencia se registra que usted ha acudido a Palacio en cuatro oportunidades.

Perdón, perdón. Las otras dos veces han sido cuando vino… la invitación por parte de Palacio, así también cuando fui con los voceros cuando el presidente citó a varios partidos. Todas de manera oficial vía convocatoria.

¿Entonces?

Mira, tengo mi punto de vista. Es muy peligroso que no se le dé la confianza al gabinete de Aníbal Torres, porque tanto la extrema izquierda como la derecha quieren cerrar el Congreso o vacar el presidente, respectivamente. Entonces, como Acción Popular es el centro está tratando de levantar la democracia es que nos atacan. Es sistemático.

¿Pero, por qué exactamente contra usted? ¿Por qué realizan toda una campaña para perjudicar a usted?

Mire… No lo sé, pero creo que esto es sistemático, porque de alguna manera nosotros estamos luchando. El gobierno está preocupado porque por ejemplo soy presidente de la Comisión Investigadora de las contrataciones de las empresas eléctricas. Ahí hay gerentes y viceministros que han sido nombrados y que están involucrados en todas estas contrataciones. Avanzamos con esta situación y no les está conviniendo. Por otro lado, somos los que hemos detenido las acciones de vacancia por parte de la derecha. Entonces, no tan solo yo, sino toda la bancada nos acusan para que nos doblegamos en contra de la estabilidad de la democracia.

La acusación también involucra a cuatro de sus compañeros de bancada.

Esto es un tema sistemático como la denuncia que le salió por falsificación a Doroteo, como la noticia tendenciosa de Panorama contra Martínez, como los audios de Cuarto Poder que señalaban que dos congresistas de Acción Popular eran protagonistas. Entonces, veo una campaña sistemática para sacar a la bancada del centro.

¿Me está diciendo que el Congreso está en contra de Acción Popular?

No he afirmado eso. Tampoco lo he pensado. Yo considero a los sectores, a los extremos de izquierda y de derecha.

Entonces, no conoce a Karelim López.

Pido, a través de su medio, que la señora Karelim López, a quien no conozco, no de la información por partes para que haya una especulación. Más bien, que dé todas las pruebas que tenga inmediatamente. Si tiene una prueba sobre mí, que las ponga. Si no, sería algo sistemático.

De ser convocado por la fiscalía a dar declaraciones, ¿acudiría?

No solo acudiría, sino el lunes a primera hora estoy presentado la solicitud del documento (testimonio) que involucran en el tema exigiendo, de acuerdo a la manifestación de la fiscalía, voy a girar mis descargos y si es posible hasta carta notariales para que entreguen las pruebas de lo que han dicho. No pueden dañar la honra de los congresistas.