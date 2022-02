Vergara aclara que permanencia de Condori no condicionaría el voto de confianza al gabinete Torres

El vocero de Acción Popular (AP), Elvis Vergara, indicó a La República que la permanencia del titular de Salud, Hernán Condori, en el Consejo de Ministros no condicionaría el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres.

Al respecto, sostuvo que la presencia de un funcionario “sin credenciales mínimos” no tiene por qué descalificar a todo el grupo ministerial. En ese sentido, mencionó que exigirán a Torres la remoción de los ministros cuestionados. De no darse, recurrirán a los mecanismos de control político.

“Hay que tener mucho cuidado con este tema, porque en realidad no podemos condicionar a todo un gabinete por la presencia de un ministro que no da la talla o que no cumpla con los credenciales mínimos. (...). Creo que hay que exigir al presidente del Consejo de Ministros la remoción de esos ministros. Y si por ahí no hace los pedidos de remoción, entonces, nosotros tenemos los mecanismos para la interpelación o eventualmente la censura”, explicó a este diario.

Asimismo, el legislador reconoció que su agrupación parlamentaria tiene la intención de otorgar el voto de investidura al gabinete ministerial de Aníbal Torres. Sin embargo, comentó que esperarán hasta el lunes 28 de febrero cuando se reúnan con el primer ministro.

Adelantó que le propondrán el establecimiento de una agenda común para el Ejecutivo y el Legislativo “o, en todo caso, para los miembros del parlamento que quisieran sumarse”.

Mayoría de Acción Popular está en desacuerdo con la designación de Condori

El portavoz de Acción Popular mencionó que si bien la bancada del lampa aún no ha decidido si se suscribirán a las dos mociones de interpelación contra el ministro de Salud, Hernán Condori, una mayoría ha manifestado no estar de acuerdo con su designación en el gabinete de Aníbal Torres.

Al respecto, el legislador señaló que su grupo parlamentario se reunirá este sábado 26 de febrero, en la noche, para coordinar la posición que adoptarán en relación a las mociones contra los ministros de Salud, Transportes y Justicia.

No obstante, dejó en claro que su bancada pidió la salida de Condori Machado del Minsa desde que fue nombrado, a fin de evitar el uso de las mociones de interpelación o de censura.

“No hay una posición de bancada aún, pero en lo que he podido percibir es que la mayoría no está de acuerdo con la designación de este ministro (Hernán Condori) . Eso se le hizo saber al presidente, que tiene que corregir su gabinete. (...). Nosotros hemos pedido la rectificación, porque hemos tratado de evitar el uso de este tipo de mecanismo como la interpelación o la censura”, dijo.

Vergara sobre renuncia de Gabriela Jiménez: “Habrá que citar a la señora al Congreso”

Por otro lado, Vergara Mendoza opinó sobre la renuncia de la directora de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, quien en su carta señaló que el sector enfrenta “serias debilidades que se convierten en amenazas” para el proceso de vacunación.

Sobre el asunto, comentó que su dimisión podría causar retrocesos en el proceso de vacunación. Asimismo, consideró que la forma de su renuncia genera preocupación. En ese sentido, indicó que las comisiones de Fiscalización, de Salud o de COVID-19 tendrían que citar a la exfuncionaria para que brinde explicaciones de su denuncia.

“Esta renuncia podría generar algún retroceso en el proceso de vacunación. Además de ello, es muy preocupante la forma en que la renunciante ha declarado a los medios de que ha existido presuntamente injerencias en el entorno. Habría que citarle a la señora (al Congreso), en todo caso, las comisiones de Fiscalización, de Salud o de la COVID-19 para que aclare los puntos de sus declaraciones”, manifestó.