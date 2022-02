Defensoría del Pueblo advierte graves falencias en gestión de Condori tras renuncia de Gabriela Jiménez

La Defensoría del Pueblo advirtió graves falencias en la gestión del titular del sector, Hernán Condori, por la perdida de equipos técnicos en el proceso de vacunación tras la renuncia irrevocable de Gabriela Jiménez al cargo de directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa). La exfuncionaria da un paso al costado luego de permanecer casi un año en la entidad en el que se logró inmunizar a más del 70% de la población objetivo del país contra la COVID-19.

El órgano defensorial, en un breve comunicado, reiteró que Hernán Condori no es un profesional idóneo para estar como titular en el Ministerio de Salud, debido a que no ha priorizado la vacunación en el país.

“Reiteramos que el ministro de Salud (Hernán Condori) no es una persona idónea para asumir esta cartera pues durante su función no ha mostrado solvencia para hacer que la vacunación sea la prioridad nacional, pese a que más de 5 millones de personas no ha recibido ninguna dosis”, indican.

Invocan al presidente Pedro Castillo a que lidere el proceso de inoculación, dado que, un promedio de 15 millones de personas aún no reciben la tercera dosis contra el coronavirus por lo que solicitaron al Gobierno que establezca metas y plazos.

“Pedimos al presidente de la República liderar la política de vacunación contra la COVID-19, pues 15 millones de personas todavía no reciben su tercera dosis y 2.6 millones de niñas/os no han sido vacunados. Urge claridad y rendición de cuentas sobre metas y plazos del gobierno ”, sostiene la Defensoría del Pueblo.

Hernán Condori bajo lupa

Hernán Condori afronta dos mociones de interpelación presentadas en su contra por lo que deberá acudir al Pleno del Congreso para responder los cuestionamientos de las bancadas políticas. Las iniciativas fueron suscritas por miembros de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y el Partido Morado.

Si todos los miembros de estas bancadas apoyan la moción, se obtendrían 47 votos, superando el mínimo requerido de 44 para que proceda la interpelación.

En la primera moción, presentada por Jorge Montoya con 24 firmas, apoyó a título personal Kira Alcarraz, de Somos Perú, bancada que informó que darán el voto de confianza al gabinete. En la segunda moción, interpuesta por Diego Bazán con 20 firmas, suscribió Carlos Anderson, de Podemos.