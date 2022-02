Martín Vizcarra pide la renuncia del presidente Pedro Castillo tras revelaciones de Karelim López

Desde Cusco, el expresidente de la República Martín Vizcarra pidió la renuncia del mandatario Pedro Castillo, luego de las revelaciones que hizo la colaboradora eficaz, Karelim López, en el que el jefe de Estado estaría involucrado en presuntos actos de corrupción en el Palacio de Gobierno y en la casa de Breña.

Señaló que la acusación es sumamente grave y refirió que es fácil corroborar con las informaciones que ya se habían vertido en los medios de comunicación. “De ser cierto (la declaración de Karelim López), el presidente (Pedro) Castillo definitivamente no puede continuar en el cargo” , puntualizó.

Además, Vizcarra refirió que si bien el Gobierno de Castillo no es bueno y que él mismo lo ha reconocido, al señalar que no estaba preparado para llevar las riendas del país, esa situación incluso se podría perdonar. Sin embargo, no debería abusar de la confianza de la población para un “aprovechamiento económico personal”, indicó.

Sin embargo, el exmandatario manifestó que el problema en el país no terminaría con la renuncia de Castillo, sino que el Congreso actual también debe irse. Dijo que hay bancadas, sobre todo de la derecha, que quieren Gobernar sin haber logrado las elecciones. “Quieren lograr lo que no han conseguido en las urnas, ellos (los congresistas de la oposición) quieren hacerse del Gobierno” , precisó.

Al mismo tiempo, afirmó que el rechazo de la población no es solo a Castillo, sino también al Poder Legislativo encabezada por la presidenta, María del Carmen Alva.

En ese sentido, Vizcarra sugirió que el camino a seguir es que la vicepresidenta, Dina Boluarte, asuma la gestión. En tanto, el Congreso de la República deberá generar una normativa para que en un lapso de siete meses se convoquen a nuevas elecciones. Advirtió que es necesario que la población elija a nuevas autoridades, pues de lo contrario es posible las manifestaciones en las calles. “Necesitamos un nuevo comienzo. La población que elija a sus nuevas autoridades y es lo óptimo en estas circunstancias” , manifestó.