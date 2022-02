Congresista Ruth Luque: “Hay fuerzas políticas que buscan debilitar lucha anticorrupción”

La vocera de Juntos Por el Perú insiste en que María del Carmen Alva no debe presidir el Congreso de la República. Pide a sus colegas no desprestigiar más el Legislativo con la inutilización de la colaboración eficaz . También dijo que apoyará la salida del ministro de Transportes.

¿Comparte la posición de la comisión de Justicia sobre la colaboración eficaz?

Yo soy miembro titular de la comisión, pero no comparto el contenido del dictamen. Hay varios puntos que generan dudas. Muchos de los avances en los casos de Los Cuellos Blancos, Lavajato, el Club de la Construcción, es gracias a este mecanismo. Es una herramienta clave que permitió descubrir empresarios, funcionarios públicos y la clase política envuelta en la corrupción.

¿Qué aspectos le preocupan más del dictamen?

El plazo, no puede reducirse y ponerse un plazo mínimo de ocho meses. Le quita margen de actuación al Ministerio Público. Se está señalando que el colaborador debe entregar toda la información en un solo acto . Eso no ayuda. La colaboración eficaz en nuestro sistema actual tiene que estar probado por medios probatorios. El dictamen dice que lo que declare debe estar corroborado con otro colaborador. Es absurdo. No tiene sentido.

Atenta también contra las investigaciones periodísticas

Prevé varias responsabilidades. Responsabiliza al fiscal sobre cualquier situación que ventile el contenido. Pone pena privativa para la persona que pueda ventilar información. Seamos claros, mucho de lo que hemos conocido de estos esquemas de organizaciones criminales , ha sido sobre información periodística . Termina siendo un mensaje político nocivo en la lucha contra la corrupción. Es un retroceso. Se está generando cambios para favorecer a ciertos procedimientos. Eso es perverso.

¿Estos cambios tienen nombre propio?

Preferiría que las fuerzas políticas que han votado se pronuncien, pero sabemos quiénes están involucrados en procesos vía colaboración eficaz. Hay fuerzas políticas que desde que se han iniciado investigaciones buscan debilitar el trabajo de fiscales a quienes han hecho cuestionamientos durísimos. Por ejemplo, el fiscal Domingo Pérez tuvo que pedir medidas de seguridad por la campaña de desprestigio que se armó. Fuerza Popular está involucrado en una presunta organización criminal, cuya presidenta está con pedido de 30 años de prisión. Estamos ante situaciones que no podemos tapar los ojos

¿Apoyará la censura a la presidenta del Congreso?

La presidenta no ha logrado esclarecer de manera democrática varios temas, caso viaje a España, alcaldesa de Ocoña a la que le dijo que el Congreso era su casa, la gritó. El caso de la reunión taller que luego la propia fundación aclaró que nunca se invitó de manera plural a todos los partidos políticos. Lamento sinceramente que nunca nos hayan invitado a una reunión para conocer a detalle cual ha sido su rol, su participación de estos hechos, lo hemos conocido a través de un comunicado.

Entiendo que para Ud. María del Carmen Alva no es idónea para el cargo

Nuestra bancada ha sido crítica sobre esa forma en la cual la figura de la presidencia se utiliza para dar un mensaje de alinear un tipo de posición. Hay un conjunto de congresistas que creen que la salida a la crisis es vacar a este gobierno, es exigirle la renuncia. Bueno que respeten, somos otro grupo que consideramos que esa no es la salida y debilita la institucionalidad. Sabemos que no se han retirado las mociones de censura, sabemos que no hay votos, pero es una buena ocasión para que quede claro que la mesa directiva no puede expresar solo la posición de un bloque de fuerzas políticas . Le suma al ya desprestigio que arrastra el congreso, no le suma que esté representado por personas que no están contribuyendo a un clima y ambiente de estabilidad que tanto se pregona y que en los hechos no se expresa.

¿Qué opina de la censura al ministro de Transportes?

Yo tenía una posición individual de suscribir la moción de censura que impulsó Susel Paredes. Creo que esa debió fortalecerse, sé que hay otras. Esperamos que, bajo este mecanismo de control político del Congreso, el ministro y el gobierno escuche que necesitamos asegurar una gestión transparente, con personas con idoneidad.