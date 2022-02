Se cumplió el plazo y Repsol no retiró el PLEM del mar

En una disposición del 18 de febrero, el fiscal que investiga el vertimiento de crudo de Repsol, Ariel Tapia, ordenó imperativamente que la empresa española entregara la infraestructura metálica submarina de distribución de hidrocarburos (PLEM, por sus siglas en inglés). “Prográmese diligencia de formulación del acta de incautación del PLEM, del Terminal Multiboyas N° 2, de la Refinería La Pampilla, para el día jueves 24 de febrero”, señaló el fiscal Tapia. Pero no sucedió.

El peritaje técnico del PLEM es sustancial para identificar qué es lo que produjo el derrame de crudo el 15 de enero, si una mala maniobra del buque Mare Doricum, o el mal estado del PLEM, o de alguna de las conexiones del sistema de descarga del petróleo. Pero ayer confirmaron a La República diferentes fuentes que no se produjo la extracción del PLEM.

De acuerdo con la disposición del fiscal Ariel Tapia, una de sus hipótesis es que el derrame de hidrocarburo se pudo haber producido por la ruptura de alguna de las mangueras del PLEM. Tapia diferencia este presumible hecho de la cuestionable acción de respuesta de Repsol al notar la fuga de petróleo. Para el fiscal Tapia, es un hecho “penalmente trascendente” la “presunta responsabilidad por la fragmentación del PLEM”. Repsol está a cargo del PLEM.

Fuentes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) señalaron que Repsol no concluye con retirar el petróleo remanente en las tuberías submarinas, por lo que, mientras no concluya con estos trabajos, no se podrá retirar el PLEM. No hay una fecha para la extracción de esta infraestructura clave para la investigación sobre el origen del derrame de crudo.

Mientras tanto, las principales víctimas del derrame, los pescadores de la zona de impacto, protestaron ante la refinería La Pampilla porque Repsol no responde satisfactoriamente a sus necesidades.

“Llevamos más de un mes sin trabajar. La empresa no nos dice nada. Nosotros no podemos vivir con los 200 soles que nos dan cada 5 días por limpiar el mar. Necesitamos una indemnización porque tenemos familia. ¿Cómo vamos a vivir?”, declaró el pescador José Hilario a La República.

“Tengo 65 años de pescador y nunca había pasado por algo así. Queremos que Repsol asuma todo lo que nos ha hecho. Queremos una indemnización para vivir. Tenemos hijos con hambre y que ahora van a ir al colegio”, señaló Francisco Castellanos, otro pescador.

La Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apesca) informó que el 21 de enero Repsol se comprometió a evaluar una compensación a los afectados, y mientras tanto se les entregaría bonos preventivos de 500 soles quincenales a cada pescador empadronado.

Los vales se distribuyeron el 27 de enero y el 15 de febrero, sin embargo, los pescadores señalaron que dicho monto es escaso para cubrir sus necesidades.

El gremio reportó que el 15 de febrero se volvieron a reunir con la empresa para exigirle la indemnización, pero Repsol se negó argumentando que necesitaban que se emita un informe ambiental por las autoridades correspondientes.

Pero el informe ambiental depende del peritaje del PLEM, que Repsol todavía no entrega a la Fiscalía.

Resolución. El fiscal Ariel Tapia demanda a Repsol el PLEM. Foto: difusión

Ayuda a víctimas no depende de investigación

En la disposición del fiscal Ariel Tapia se señala que “la reacción frente al derrame de petróleo” por parte de Repsol “presuntamente no fue inmediato ni eficaz, conforme a los planes de contingencia y emergencia, tampoco en la mitigación ni remediación, llegando a minimizarse el daño ambiental y hasta ocultarse la cantidad de petróleo vertido por parte de la refinería La Pampilla, de Repsol”.

El fiscal aclara que la ayuda a las víctimas del derrame no depende de la investigación: “La atención a las víctimas es una exigencia inmediata, no está condicionada al veredicto final del proceso investigativo”, señaló.