Vásquez sobre publicidad estatal: Hay un problema de concentración de medios que no podemos obviar

La ex primera ministra Mirtha Vásquez se refirió a las presiones del Ejecutivo sobre la difusión de la publicidad estatal en ciertas plataformas informativas. Al respecto, indicó que la concentración empresarial de medios es un problema que no se puede “normalizar” ni obviar.

A través de sus redes sociales, la expresidenta del Consejo de Ministros sostuvo que no es admisible que solo los medios de alcance nacional accedan a la medición de audiencia por contar con mayor capacidad económica, mientras que plataformas locales se encuentren en desventaja por no tener respaldo financiero.

“ Sí, hay un problema de concentración empresarial de medios que no podemos normalizar (sic) ni obviar . No es admisible que solo los medios nacionales accedan a medición de audiencia por tener mayor capacidad económica, mientras los medios locales estén en desventaja por no poder pagarla”, escribió Vásquez Chuquilin en Twitter.

No obstante, aclaró que elegir arbitrariamente a los medios por encima de la norma no es la solución al problema, ya que puede configurar una grave falta y puede generar acusaciones de direccionamiento.

En ese sentido, Mirtha Vásquez propuso que el Estado debe promover mecanismos legales que respalden a las plataformas regionales o locales para que puedan acceder a la medición de su audiencia y, de esa forma, aumentar su competitividad frente a los medios de la capital. Asimismo, recalcó que la cobertura de los medios de alcance nacional no llegan a todo el país.

“Lo que sí es posible y necesario es que el Estado promueva mecanismos legales que faciliten y respalden a los medios regionales o locales para que, por ejemplo, accedan a medir su audiencia y aumenten su competitividad frente a los medios capitalinos o más grandes ”, complementó.

Por otro lado, resaltó que en las dos campañas publicitarias de su gestión en la PCM esta superó la barra del 20% de inversión en medios regionales y locales, según el marco de la ley.

“El Estado debe garantizar el derecho de la ciudadanía a la información plural, descentralizada, veraz, cercana; el acceso a un sistema de medios democrático; y la idoneidad en la convocatoria de profesionales en su materia”, puntualizó.