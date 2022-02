Hildebrandt: “Putin ha dado un golpe que le costará muy caro a la economía rusa, pero también a la del mundo”

El periodista César Hildebrandt señaló que el ataque iniciado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al territorio de Ucrania, va a generar estragos en la economía de su país. La motivación del conflicto, consideró el escritor, es evitar que el gobierno ucraniano se inscriba a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la cual les fue ofrecida por Estados Unidos.

“Putin ha actuado antes de que Ucrania se escriba en la OTAN. El discurso de Joe Biden después de la invasión deja claro que Estados Unidos está impedido de intervenir militarmente y que no tiene el menor propósito de cambiar de situación. Putin ha dado un golpe de mano que le costará muy caro a la economía rusa, pero también a la del mundo ”, publicó en Hildebrandt en sus trece.

La OTAN es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado de Washington, en la cual los países que forman parte se comprometen a defenderse mutuamente en caso de guerra generada por otro país. En el 2008, Estados Unidos le habría ofrecido a Ucrania integrarse, lo cual Putin no quiere que ocurra .

“El objetivo (de Rusia) es que la OTAN no use a Ucrania como plataforma de una agresión, que nadie puede, racionalmente, descartar. Rusia no quiere tragarse a Ucrania. Lo que no admite es que Estados Unidos pueda instalar misiles nucleares en la acera del frente ”, refiere el periodista.

Hildebrandt considera que EE. UU. “quiere una Rusia de rodillas”

Para César Hildebrandt, lo que el país americano desea es “la humillación” de Rusia mediante la afiliación de Ucrania al OTAN, porque eso significaría que, en caso de que EE.UU entre en guerra con el país de Putin, Joe Biden podría usar a los vecinos de Rusia a su favor.

“Rusia es un sueño en escombros. Pero Estados Unidos y su harén de la Unión Europea y del mundo no admiten ni siquiera esa existencia cenicienta. Quieren una Rusia de rodillas, acalambrada por la contrición ”, opinó el también escritor.

