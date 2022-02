RMP sobre Castillo: “¿Cómo va a mandar un avión desde el Perú hasta Ucrania?”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que sus aliados políticos lo habían abandonado ante la invasión rusa, mientras que la ofensiva dirigida por Vladimir Putin ya se encuentra en la capital de Kiev. Rosa María Palacios sostuvo que esta guerra tiene un efecto económico a nivel mundial, que ahonda aún más la crisis existente por la pandemia de la COVID-19.

Tras el segundo día de ataque, que pretende, según la misión rusa, “desmilitarizar y desnazificar” a Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea han dejado claro que no formarán parte de esta guerra.

“Por segunda vez, nos quedamos solos en la defensa de nuestro país. ¿Quién está dispuesto a luchar con nosotros? Sinceramente, nadie. ¿Quién está dispuesto a dar a Ucrania una garantía de ingreso a la OTAN? Sinceramente, nadie. Estoy en Ucrania, mi familia está en Ucrania, mis hijos están en Ucrania. Mi familia no es traidora, son ciudadanos ucranianos”, dijo el presidente del país invadido.

Palacios sostuvo que esta invasión, aunque Rusia la catalogue como una “ocupación”, no podría ser detenida. El país de Putin solo obtendría un paquete de sanciones económicas por parte de Europa.

“No se sabe qué sigue, pero se prevé que lo que sigue es una ocupación rusa de Ucrania y un derrocamiento del Gobierno democráticamente elegido (…) La escalada a una Tercera Guerra Mundial o Guerra Europea todavía no está en el horizonte”, manifestó RMP.

Por otro lado, el presidente de la República, Pedro Castillo, informó que el Gobierno ofrecerá “todo el apoyo” a los peruanos que están siendo afectados por el problema generado por la invasión de Rusia a Ucrania.

“Acabamos de disponer para que, a través del Ministerio de Defensa, se dispongan algunos aviones para rescatar a nuestros hermanos y vengan al país”, declaró en Puente Piedra.

RMP cuestionó si el avión presidencial, que cuenta con una autonomía de vuelo de tan solo cinco horas, pueda hacer un recorrido de Lima a Kiev.

“Ese avión si sale hoy, de repente, llega el lunes, se acabó la guerra para el lunes, firmaron una tregua ¿Cómo va a mandar un avión desde el Perú hasta Ucrania?”, cuestionó.

Aníbal Torres la tiene clara

El Congreso de la República ha citado al primer ministro, Aníbal Torres, y a Ximena Pinto, exsecretaria de Comunicaciones de la PCM, para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en el otorgamiento de publicidad estatal.

El titular de la PCM habría solicitado a Pinto cortar la publicidad al diario El Comercio, “porque permanentemente atacaba al Gobierno”.

“Él instigó a una funcionaria pública a cometer un delito que es el de malversación de fondos. Al menos, (cuenta) como modalidad de tentativa”, precisó la abogada.

Asimismo, el primer ministro confirmó su asistencia ante el Pleno del Congreso el próximo 8 de marzo para exponer los planes de lineamiento del Gobierno. No obstante, resaltó que es poco probable que los congresistas le otorguen la investidura.

“Pero yo, conversando con las bancadas, más o menos, he sondeado que quizás no es posible que nos otorguen el voto de confianza, pero eso no significa mayor cosa. Habrá una crisis ministerial que el presidente tendrá que resolver inmediatamente nombrando otro gabinete. Eso es la democracia”, expresó Torres a las afueras de Palacio de Gobierno.

La letrada calificó las declaraciones de Torres Vásquez como una amenaza.

“Entre la bala de plata de Valer y esto suena bien parecido”, sustentó.