Eduardo Salhuana: Hay argumentos y justificaciones para censurar al ministro Juan Silva

El congresista y vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, aseveró que existen suficientes motivos para censurar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, cuya gestión frente al MTC ha sido cuestionada por, según la moción en su contra, “actos que contravienen los principios de la gestión pública y que lindan con la ilegalidad”.

“La censura pasa porque haya argumentos y justificaciones, y creo que sí las hay. La bancada de APP ha suscrito esta moción en número de seis o siete. Supongo que el día lunes, que están en Lima, luego de la semana de representación, otros colegas parlamentarios la suscribirán; se irá al debate y luego la votación correspondiente”, dijo Salhuana en diálogo con Canal N.

Con miras al voto de confianza, el portavoz de APP sostuvo: “Todas las bancadas hemos sido claras y explícitas” en los requerimientos para otorgar la investidura al Consejo de Ministros, que preside Aníbal Torres.

“En el caso de APP, se le ha planteado cuestionamientos en torno a varios ministros de Estado. Se le ha pedido al premier que revise, que haga una autocrítica, que ha generado un rechazo generalizado de la opinión pública y los sectores políticos, y que haga las correcciones que corresponden”, dijo.

“La pelota está en la cancha del Ejecutivo. Si realiza correcciones y toma la decisión de revisar designaciones cuestionadas, lógicamente las bancadas tendrán que evaluar (si dan) su voto de confianza o su denegatoria”, agregó.

Aníbal Torres: “He sondeado que quizás no nos otorguen la confianza”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reiteró que el gabinete ministerial en pleno acudirá el 8 de marzo al Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza. No obstante, indicó que es poco probable que la representación nacional le otorgue la investidura.

“Esperamos que nos den la confianza. Pero yo, conversando con las bancadas, más o menos, he sondeado que quizás no es posible que nos otorguen el voto de confianza, pero eso no significa mayor cosa. Habrá una crisis ministerial que el presidente tendrá que resolver inmediatamente nombrando otro gabinete. Eso es la democracia”, dijo a la prensa.