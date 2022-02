Congresista de Arequipa confunde “testigo protegido con colaboración eficaz” para apoyar cuestionado proyecto

Por: Roberth Orihuela

Cuando era maestro en Arequipa se declaraba un ferviente dirigente anticorrupción y antifujimorista. Instalado en el Congreso no le ha interesado votar con los parlamentarios de Fuerza Popular a favor de un proyecto de ley que recorta la figura de colaboración eficaz, mecanismo que ayuda a desentrañar las mafias.En esta entrevista Paredes confunde los términos. Piensa que colaboración eficaz es lo mismo que testigo protegido.

Lo cuestionan a usted y miembros de la Comisión de Justicia del Congreso por la aprobación, en unanimidad del proyecto de ley que busca modificar la figura de colaboración eficaz.

Yo he votado consciente y con un testimonio de experiencia no personal, pero vivido. Sobre lo que acaba de ocurrir con el examen de nombramiento docente anulado con una ley del Congreso de la República (...) Eso provocó la censura y retiro injusto del doctor Carlos Gallardo Gómez como ministro de Educación. Donde se ha acusado de la manera más vil y perversa a una maestra de conducta intachable, Lucinda Vásquez. Y qué hemos escuchado, que todo fue gracias a una colaboración eficaz.

Nota de editor: Error del congresista. En este caso el delator fue un testigo protegido, una figura muy diferente. El testigo protegido alerta una situación anómala, da su versión. En cambio el colaborador eficaz está implicado en el delito, debe probar su versión con pruebas si quiere una reducción de pena) O sea una persona le ha dicho al Ministerio Público que la profesora está inmersa en ese acto corrupto porque ella se ha encontrado con la hija del ministro Gallardo. Si usted ve la entrevista a la congresista Vásquez no conoce ni siquiera a la hija de Carlos Gallardo. Sin embargo, todo el periodismo la ha embarrado. Ustedes no tienen la menor idea de cómo está moralmente. También su familia. Jamás van a quitar ese daño.

En el caso de la filtración del examen es error del Minedu…

No. Ese es del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) (...) Gallardo no ha estado involucrado. Asume el cargo en setiembre. El convenio con el INEI lo hace la gestión de (Francisco) Sagasti en mayo o marzo. Lo único que hizo el Minedu es entregarle la prueba al INEI. El INEI solo tenía que imprimir, distribuir, aplicar y hasta calificar —no estoy seguro en la última—. ¿El Ministerio de Educación qué responsabilidad tiene ahí? ¿El profesor Carlos Gallardo qué responsabilidad tiene? Ninguna.

¿Y la hija del ministro?

Peor todavía. Ella no está involucrada en el tema. A la maestra la involucró una colaboradora eficaz. Una señora que ha dicho que la profesora…

Disculpe, pero la figura de la colaboración eficaz no es simplemente que yo digo, sino que tiene que probar lo que dice. Si hay pruebas de lo que dice entonces se convierte en colaborador eficaz, sino hay pruebas entonces no hay forma de ello…

Pero la han convertido y por eso hay un proceso abierto.

Esto no tiene nada que ver con la ley de colaboración eficaz, que tiene otro objetivo…

Para mí, yo no hago diferencias de apellidos. No soy juez, jurado y verdugo. No sé si apellidará X, Y o Z, es un ser humano que se ve perjudicado bajo ese mecanismo.

¿Cree que no debería existir la figura de colaboración eficaz?

Para hacer daño a personas de manera injusta no.

Por eso mismo la colaboración eficaz no es que toma los dichos de una persona, sino que tiene que presentar pruebas…

Sin embargo, eso le ha pasado a Lucinda Vásquez.

Si usted señala eso, podríamos hablar de un error del fiscal, pero eso no tiene nada que ver con la norma que ha ayudado a encarcelar a Alberto Fujimori, que está ayudando en el juicio contra Keiko Fujimori, lo que se está cuestionando es que lo que está a punto de aprobar el Congreso ayudará a estas redes criminales para que terminen libres…

Ese es un punto de vista y yo no lo manejo, tengo otro punto de vista y es lo que he manifestado…

Qué nos puede decir de que la mayoría de los grupos políticos que han aprobado esto, sus líderes políticos están siendo investigados y son denunciados, y se ha usado la figura de la colaboración eficaz y ha funcionado muy bien. Está Keilko Fujimori, Vladimir Cerrón, por ejemplo…

Esas son interpretaciones. Yo respondo por lo que he hecho y estoy argumentando porqué lo que he hecho. Eso no significa avalar actos de corrupción. Esas ya son interpretaciones.

A futuro este proyecto de ley, si se aprueba, facilitará que no se pueda aplicar esta figura, porque están limitando el tiempo a 8 meses para que se presente un colaborador eficaz. Los fiscales sostienen que se necesita más tiempo para conseguir las pruebas.

Al contrario, yo creo que está perfecto. Porque la forma cómo se administra la justicia en el país deja mucho que desear. Esto obligaría a que los señores del Poder Judicial y el Ministerio Público actúen con celeridad para todo.

Y qué pasa si las pruebas que se requieren se necesitan conseguir en el extranjero, como pasó en el caso de Alberto Fujimori.

Claro, pero hay compromisos internacionales sobre la lucha contra la corrupción. Y esos tratados internacionales son los que deberían usarse.

Pero esos tratados toman su tiempo. Y si ponemos una limitante de 8 meses nunca se va a conseguir una colaboración de verdad eficaz que resulte fructífera…

Aquí ya juegan otros intereses. Para mí el tema de la indeterminación del tiempo. Fíjese cuántos años están investigando todos estos temas.

Porque son temas muy complejos congresista. No son temas que se vayan a resolver en un año…

Si uno quiere trabajar lo hace. Los que hemos litigado sabemos eso. He litigado, he visto procesos que duran 10 - 11 años. A ver hágale seguimientos a esos procesos.❖

Esos son otros tipos de procesos.. Estamos hablando de corrupción de funcionarios…

Para mí es igualito.

No es lo mismo un proceso penal que lleva otro tipo de delitos, que corrupción de funcionarios que tiene cabida internacional, donde hay varios acusados y testigos. ¿Es lo mismo que un caso pequeño congresista?

Mire. La comparación en el extremo. Yo no voy a comparar

Pero es que no es un extremo, es una realidad…

Yo no voy a comparar el robo de una cartera con un acto de corrupción de alguna magnitud. Pero cuando uno mira cómo se van desarrollando los procesos de corrupción. Cuando son mecanismos fáciles de comprobar con cruce de información se hace con celeridad. Sabemos que a veces se dilatan y muchos de esos terminan en prescripción.

Las mismas autoridades de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría, se han mostrado en contra de que ustedes voten a favor de ese proyecto de ley. Los mismos que usarán la ley que ustedes proponen les ha dicho que no lo hagan….

¿Qué procurador, (Daniel) Soria?

No estamos hablando de personas, hablamos de instituciones…

Ah ya, porque si es Soria, que primero se mire la cara. ¿El Defensor del Pueblo que ya acabó su mandato y se ha convertido en opinólogo político?

Estamos hablando de instituciones, El Ministerio Público en general, los mismo fiscales

No. Claro. Ellos este…

Es como que usted propusiera una norma para los profesores y ellos vengan y le digan que no están a favor. ¿Usted votaría a favor a pesar que va en contra de sus colegas?

Si hay justeza en el reclamo del otro lado uno tiene que valorar. El tiempo que tanto les preocupa, que lo demuestren a ver si trabajan pues.

Lo que más preocupa es que se está limitando la libertad de expresión. Se va a penalizar a los periodistas que publiquen y los fiscales que entre comillas permitan la filtración de información. Si se filtra información de un colaborador eficaz se va a penalidad, ¿le parece bien?

Me parece bien. Me parece bien. ¿Porque otros casos no los difunden, porque solo algunos?

Esto no tiene que ser personalizado, congresista. Estamos hablando en general. Usted lo está personalizando.

No. A mi me parece que los casos que están en el órgano jurisdiccional, hasta que no haya una sentencia final, deben quedar en ese campo.

O sea no hay democracia congresista. No hay libertad de expresión…

No no. Yo no veo el atentado ahí, ah.

¿No hay?

No. Yo no veo. Por ejemplo, pregunto, el Ministerio Público, después de qué termina…. Lo que ha pasado con los maestros en el 2017. El infeliz de (Carlos) Basombrio que termina diciendo a los maestros que son terroristas, son de Movadef o de Sendero Luminoso. Algunos fueron investigados. La Fiscalía de la Nación hizo la investigación, ¿y en qué terminó todo? En archivo definitivo. ¿Quién resarce el daño?

Congresista hablamos de la libertad de expresión. ¿O sea que para usted no se debe hablar sobre ningún caso judicial?

No no no. Se puede hablar, pero que se hable lo pertinente. Qué pasa si al final todo termina este…

Para eso existe la denuncia por difamación

Ah, o sea claro…

Si se difama a una persona se puede denunciar…

O sea te daño y después busca tu reparación bajo este mecanismo.

Pero esa es la ley, ese es el sistema de justicia…

Esa es la justicia de un lado, pero no del lado que es afectado.

Pero el que está afectado puede buscar ese resarcimiento…

No, yo no estoy de acuerdo. Simple y sencillamente no estoy de acuerdo. Creo que las personas merecemos respeto. Mi honor, mi prestigio, mi buen ganado nombre merece respeto. Y no porque tenga derecho a que si alguien me calumnia yo hago el proceso y qué, el daño. El tiempo es irreversible. No retrocede para volver al momento del daño. No hay esa posibilidad, no hay esa máquina del tiempo.

Congresista, futuros casos de corrupción de funcionarios, si es que se aprueba el proyecto de ley, se van a caer…

El tiempo nos dará la razón.

¿Y no es esta una preparación para blindarse ustedes por futuros actos de corrupción que puedan cometer, o el presidente Castillo?

No, no creo.

Sin colaboradores eficaces va a ser difícil meterlos a la cárcel. El exprocurador José Ugáz señaló que están buscando un blindaje…

La opinión de Ugaz…

Lo que están haciendo es crear proyectos de ley que no van a beneficiar a la población, sino para favorecer a ustedes y a sus líderes investigados. La población se va a preguntar dónde está la justicia. Bueno no se pudo hacer nada porque el congreso del 2022 se trajo abajo el sistema de colaboración eficaz…

El tiempo nos dará la razón, yo de los opinólogos me reservo. Porque muchos han sido parte de los gobiernos corruptos que hubo, en diversas facetas, en diversas formas. Así que la opinión del señor Ugaz, es la opinión del señor Ugaz.