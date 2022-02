¿Qué dijeron Pedro Castillo y otros presidentes de Latinoamérica sobre la invasión de Rusia a Ucrania?

El último jueves 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó atacar la zona separatista de Ucrania, lo que dio inicio al conflicto bélico entre ambos países, que ha provocado decenas de muertes hasta el momento. Tras los primeros ataques a las ciudades ucranianas, diversas autoridades de los países latinoamericanos, como el presidente Pedro Castillo, se han pronunciado al respecto.

Algunos de estos pronunciamientos han generado incomodidad en la población y han sido duramente criticados al no ser enérgicos en condenar el ataque de Rusia a Ucrania.

Uno de ellos fue Castillo Terrones, quien el último jueves, durante la presentación de los logros de exportaciones del 2021, en el Centro de Convenciones, en San Borja, llamó a “la unidad de los pueblos en el mundo” y consideró que este tipo de conflictos deben realizarse “en el marco diplomático”.

“Desde este espacio, creo importante llamar a la unidad de los pueblos en el mundo. Que los conflictos se desarrollen en el marco diplomático, que no se inviertan en balas, que no se inviertan municiones, que se inviertan sentándonos a conversar para atacar a estos enemigos comunes que tenemos en todo el mundo. Estos enemigos son la pobreza, la desigualdad, las enfermedades”, señaló.

No obstante, este viernes el canciller César Landa se pronunció respecto a este conflicto. Él sí condenó conflicto armado entre los países de Rusia y Ucrania y los ataques que sufrió dicho país.

“ Perú condena enérgicamente la ofensiva militar de la Federación de Rusia contra Ucrania y su población , los cuales son actos de violencia contrarios al Derecho Internacional”, escribió en sus redes.

Manuel López Obrador

Uno de los que también fue criticado en un primer momento fue el presidente de México, Manuel López Obrador, quien tuvo una declaración poco enérgica en relación a la invasión rusa. El mandatario enfatizó que su país no está a favor de ninguna guerra.

“ Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra , México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, manifestó el último jueves López Obrador.

Del mismo modo que en Perú, el Gobierno mexicano volvió a pronunciarse a través de su canciller. En esta ocasión, Marcelo Ebrard aseguró que su país rechaza el uso de la fuerza y “condena enérgicamente la invasión Rusa a Ucrania”, por lo que instó a que cesen las hostilidades, se inicie diálogo y se proteja a la población.

Iván Duque

Por su parte, el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, sí mostró una actitud de rechazo directo a la invasión rusa y expresó que estos ataques atentan contra la soberanía de Ucrania y ponen en riesgo la vida de miles de personas.

“ Colombia rechaza de manera categórica los ataques contra Ucrania por parte de Rusia. Estos hechos atentan contra la soberanía de Ucrania y ponen en riesgo la vida de miles de personas , en una incuestionable situación contraria al Derecho Internacional y la carta de la ONU. Rechazamos la guerra y nos unimos a las voces que, a nivel internacional, claman por el inmediato retiro de tropas rusas de Ucrania”, escribió en su cuenta de Twitter.

Gabriel Boric

Asimismo, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, condenó el ingreso militar a Ucrania por parte del Gobierno ruso y expresó que es una violación a la soberanía y al uso ilegítimo de la fuerza.

“Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile, condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz”, escribió en sus redes sociales.