AAR a Nuevo Perú: “No me voy a rectificar”

A escasas semanas de que el primer ministro, Aníbal Torres, se presente ante el Congreso junto al gabinete ministerial para exponer el plan de lineamiento del gobierno, el titular de la PCM advirtió que es poco probable que los congresistas le otorguen la investidura. Augusto Álvarez Rodrich indicó que el Parlamento no debería darle luz verde al consejo de ministros.

“Pero yo, conversando con las bancadas, más o menos, he sondeado que quizás no es posible que nos otorguen el voto de confianza, pero eso no significa mayor cosa. Habrá una crisis ministerial que el presidente tendrá que resolver inmediatamente nombrando otro gabinete. Eso es la democracia”, expresó Torres a las afueras de Palacio de Gobierno.

Para el periodista, el exministro de Justicia es un personaje que resta al gobierno de Pedro Castillo. Agregó que, tras la denuncia de Ximena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien reveló que Torres la instó a acortar publicidad estatal del grupo El Comercio, ha demostrado una actitud “delincuencial.

“Este señor debería irse preso luego de un debido proceso por malversar recursos del Estado. Ojalá, el Congreso le diga que no le da la confianza”, precisó.

De acuerdo a su análisis, lo dicho por Torres Vásquez es muy similar ha lo declarado por el exprimer ministro Héctor Valer, quien se autodenominó la bala de plata de Pedro Castillo.

Rodrich responde a Nuevo Perú

El periodista de LR+ respondió a la carta enviada por la agrupación política Nuevo Perú, donde exigen una rectificación pública al considerar que su lideresa, Verónika Mendoza, ha sido acosada políticamente por AAR.

La misiva, firmada por al menos 200 militantes del partido, resalta que Rodrich ha incurrido en actos de hostigamiento, los cuales han desencadenado una serie de ataques contra la excandidata presidencial.

Asimismo, precisa que el periodista posee una falta de ética, un endeble rigor profesional y limitaciones para contrastar información.

“No me voy a rectificar. Si ustedes piensan que la he difamando, vamos a la corte, me demandan y nos vemos en el Poder Judicial cuando ustedes quieren. Yo no he mentido. Cuando hablo en mi programa, hablo cosas correctas, que he verificado, que las he conversado con fuentes correctas”, respondió.

Como se recuerda, Rodrich reveló que Mendoza habría mantenido conversaciones con la Cancillería para ser embajadora del Perú en París al comienzo del gobierno de Castillo.

Asimismo, el periodista recordó que no ha sido el único que posee esa versión. El mismo Vladimir Cerrón, mediante un tuit, resaltó que Verónika Mendoza “quería ser premier, solicitaba cinco ministerios, luego una embajada en Francia”.

El conductor de LR+ afirmó que, desde su posición, siempre ha defendido los derechos de las mujeres. En este sentido, alegó que es incorrecto pensar que una crítica a un personaje político, como lo es Verónika Mendoza, constituye un acoso, ya que las opiniones no se pueden limitar por género, raza, cultura u origen.

“Devela la verdadera intención de la señora Verónika Mendoza de creer que no puede ser criticada de ninguna manera. Habla mal de la señora Mendoza si cree que es intocable por ser mujer, es política”, concluyó.