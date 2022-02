Torres sobre Pinto: “No la voy a contradecir, pero nosotros tenemos un rumbo clarísimo”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió a las declaraciones que hizo la ex secretaria de comunicaciones de la PCM, Ximena Pinto, quien lo acusó de intentar direccionar la publicidad estatal y excluir los medios de comunicación privados de la pauta para difundir el retorno a clases.

“Dice todas las cosas que dice la oposición, es la primera vez que le escucho decir y no la voy a contradecir en sus opiniones, pero nosotros tenemos un rumbo clarísimo . Lo he explicado una y otra vez en materia económica, social, educativa y en materia de la segunda reforma agraria, nosotros tenemos un rumbo muy claro y por eso es que nuestro país está ahí”, declaró a la prensa.

En esa línea, manifestó que la publicidad del Estado se debe otorgar “preferentemente” a la prensa estatal porque ese es su propósito . Alegó también que no había un dictamen que indique una obligación en darle fondos a medios privados basados en la cantidad de audiencia, pues sería “una ley con nombre propio”.

PUEDES VER: Advierten que Aníbal Torres habría incurrido en delito

En otro momento, Aníbal Torres expresó que no ha tenido conflictos con Ximena Pinto durante su tiempo de servicio en la PCM, sino que recién se dio este impase cuando se trató el tema de la publicidad estatal.

Torres se sorprendió con renuncia de Pinto

Como se informó, la ex secretaria de comunicaciones de la PCM señaló que Torres le dio una específica negativa de no contratar a medios del Grupo El Comercio para publicitar el retorno a clases presenciales, bajo la justificación de que ellos atacan al Gobierno.

“Cuando ella se mostró en esa actitud, me sorprendió enormemente. Me dijo que: ‘Si no se va a contratar con El Comercio o con el canal 4 y si se va a tener en consideración a los otros medios, entonces usted me está desautorizando, por lo que renuncio’”, comentó el primer ministro.

PUEDES VER: Se cumplió el plazo y Repsol no retiró el PLEM del mar