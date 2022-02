Ximena Pinto sobre Aníbal Torres: “Renuncio porque insinúa que yo soy una corrupta”

Ximena Pinto, renunciante secretaria de comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), denunció que el primer ministro, Aníbal Torres, no le permitió difundir publicidad sobre el retorno a clases en un medio de comunicación en particular, ya que este “permanentemente atacaba al Gobierno”.

La periodista con más de 20 años de experiencia en el sector público explicó que la secretaria de comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros maneja un presupuesto de 18 millones de soles para publicidad.

Este dinero -continuó- se administra en base a niveles de audiencia, alcance, mediciones de rating, entre otros indicadores. Agregó que una central de medios es la encargada, a base de estudios, de determinar cuál es el medio de comunicación indicado para que la campaña de información sea exitosa.

Según Pinto, existía la necesidad de promover una campaña de retorno a clases presenciales específicamente en Lima porque, de acuerdo a un estudio técnico, esta región posee mayor desinformación sobre el tema.

“En el criterio del premier, poner, por ejemplo, publicidad en el diario El Peruano no es viable porque, qué ama de casa, qué padre de familia, qué niño revisa El Peruano para ver una publicidad del colegio”, cuestionó.

Por otro lado, resaltó que la relación que mantuvo con Torres Vásquez desde que lo conoció en el Ministerio de Justicia (Minjus) fue bastante cordial.

No obstante, lamentó el retroceso que ha tenido Torres desde que ocupó la PCM al mostrarse como una persona más “autoritaria”.

“Quiero pensar que la presión por el cargo, ahora que es premier, probablemente lo ha llevado a sentir quizás mayor presión por parte de los medios. Quiero manifestar que si yo renuncio, no es solo porque el premier no entiende; sino también porque él prácticamente insinúa que yo soy una corrupta y que me estoy prestando a beneficiar a un grupo empresarial. Yo no tengo porque permitir faltas de respeto”, acotó.

Pinto indicó que, a lo largo de su carrera, ha respetado a sus jefes y ha tratado de amoldarse al estilo de trabajo de cada uno, pero afirmó que no aceptará ningún tipo de humillación.

“Me siento desconcertada, me da pena porque, cómo mirar al país y a sus instituciones públicas ¿Qué va a pasar? Si parece que estamos retrocediendo a los 80. Los buenos funcionarios están renunciando o los están sacando″, lamentó.