Susel Paredes: “Más de 60 congresistas han visitado al ministro (Juan) Silva”

Usted impulsó una censura al ministro de Transportes que no se pudo concretar, y ahora promueve otro pedido. ¿Cuántas firmas ha sumado?

La nuestra tiene 15 firmas, pero a los fujimoristas, como son 29, les alcanza, porque se necesitan 33 para presentarla (anoche, luego de la entrevista, la presentaron con 33 firmas).

¿Seguirá con su moción?

No tengo por qué retirarla. Eso muestra que yo he empezado a trabajar antes. Cuando el barro les ha pasado por la cabeza, no han tenido más remedio (el fujimorismo) que presentar su propia moción. Igual hicieron con la interpelación que presenté (el año pasado). Ellos la firmaron, votaron en contra y luego, a los cuatro minutos, presentaron otra moción.

¿A qué juega el fujimorismo con esto?

Yo no voy a adjetivar la conducta de mis colegas.

¿Por qué ha firmado la moción de Fuerza Popular?

Porque yo trabajo para el Perú y ese ministro tiene que irse. No me importa de quién sea la pelota, tenemos que meter el gol, no importa si lo mete otro compañero. Lo que vale es que gane la selección, ¿no?

Trabajar en equipo.

Sí, aunque ellos quieran jugar solo con su pelota.

A través de sus redes ha exigido al presidente Castillo que destituya a Silva; sin embargo, afirma que es intocable. ¿Cree que lo hará?

Yo no puedo contestar por el presidente. Hay hechos objetivos por los que digo que es intocable, pues ha sobrevivido a cuatro gabinetes. Habrá que preguntarle por qué persiste con ese ministro.

Usted reveló que una congresista no firmó su moción porque acordó con el ministro la construcción de un puente para su región, ¿no merece eso una investigación, como ocurrió en el caso de los Mamani audios con Kenji con relación a la vacancia de PPK?

La diferencia es que había un audio. Como yo no tengo ninguna prueba, no puedo hacer la denuncia. Solo es mi dicho.

Si eso pasó con una legisladora, pudo pasar con otros...

Esto tampoco le podría contestar, pero hay más de 60 congresistas que han visitado a ese ministro, algunos hasta cinco veces, como indica la investigación de Christopher Acosta. Yo no lo he visitado.

¿Cree que ahora sí se logrará la censura?

Qué puedo pensar del partido que trajo las “combis asesinas” al Perú. Y se llamaron así porque eran combis que el gobierno japonés no usaba y aquí comprábamos la basura que nos mandaban, les cambiaban el timón, y se produjeron muchos accidentes.

¿Podrían volver a salvar al ministro?

No todos los congresistas somos iguales. Algunos ponemos al Perú por delante de cualquier consideración y otros que sobreponen sus intereses. Que la ciudadanía sepa quién es quién.

Sería incompresible, ya que acaba de renunciar la viceministra señalando que la cartera era una agencia de empleos...

Dijo dos cosas bien graves. Una que era una agencia de empleos, pero la que me parece más grave es que afirmó que se priorizan los proyectos sin criterio técnico. Si no prima ese criterio, me imagino que es el político, el que le garantiza al presidente los votos para que no lo vaquen. Esa es mi interpretación política.

¿Se mantendrán firmes y no darán el voto de confianza si permanecen los ministros de Salud y Transportes?

No hemos dicho que si los sacan les vamos a dar la confianza. Así los saquen, lo pensaríamos, porque tenemos al ministro de Energía y Minas que pone a una cantante, que no sé si cumple los requisitos.