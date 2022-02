RMP sobre Aníbal Torres: “Debería renunciar, porque lo que ha contado Pinto no es una broma”

Acusaciones muy graves contra el primer ministro, Aníbal Torres. Según la denuncia de la periodista Ximena Pinto, fue despedida de la Secretaría de Comunicación Social de la PCM por negarse a no darle publicidad estatal al grupo El Comercio.

Rosa María Palacios señaló que Pinto también ha precisado que el gabinete ministerial posee toda la confianza en obtener la investidura el próximo 8 de marzo por parte del Congreso. La periodista agregó que la calidad de funcionarios en el Gobierno “es pésima”.

“No fue una revolución castrochavista- comunista. Fue el asalto del poder para repartir por cuota puestos de trabajo (...) Ha dicho una gran verdad, saben que son intocables y van a seguir haciendo lo que les da la gana. Debería él (Aníbal Torres) renunciar hoy, la verdad, porque lo que ha contado Pinto no es una broma”, precisó Palacios.

PUEDES VER: Ahora el Congreso busca interpelar a los ministros de Salud y Justicia

En otro momento, la abogada se refirió a la Ley que Regula la Publicidad Estatal (28874). El artículo 3 de esta norma precisa que bajo responsabilidad del titular del Pliego, es decir, Aníbal Torres, se dará autorización de realización de publicidad estatal mediante cuatro requisitos.

RMP recalcó que la publicidad del Estado obedece a criterios establecidos en la ley, los cuales, de no cumplirse, traerían procesos penales y administrativos.

“Yo no puedo regalar publicidad del Estado, no puedo decir: ‘Este no porque no me gusta’, es ilegal, es malversación de fondos (...) Justifico mi proyecto no de acuerdo a las venganzas del señor primer ministro. Francamente, debería renunciar, es una vergüenza”, advirtió.

Según Palacios, la Contraloría debería comenzar una investigación sobre cómo se adjudica la publicidad del Estado y verificar que se cumpla la ley.

“El señor Aníbal Torres, después de esto, no está calificado para ser presidente del Consejo de Ministros”, aclaró.

¿Y la tregua?

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que “la agencia de empleos, los negociados personales y los retrocesos en la reforma promovidos desde el MTC necesitan un alto definitivo”, por lo que su partido presentaría una “censura inmediata” contra Juan Silva.

PUEDES VER: Periodista denuncia que la sacaron de la PCM por negarse a cortar la publicidad estatal al grupo El Comercio

La conductora de LR+ también resaltó que el Parlamento ha interpuesto una moción de interpelación contra Hernán Condori, ministro de Salud. Aunque tendrá responder un pliego interpelatorio de nueve preguntas, RMP indicó que el titular del Minsa debería ser censurado automáticamente.

De igual modo, el ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, deberá ir al Pleno del Congreso a responder los cuestionamientos pese a tener 70 denuncias del gobierno regional de Áncash por incumplimiento de funciones.