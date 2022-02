Incremento de aforos se oficializaría este viernes

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, adelantó ayer que este viernes 25 de febrero se presentarán los detalles sobre la actualización de los aforos en las diversas actividades económicas.

“La evolución al detalle de los aforos la vamos a presentar el día viernes porque se está completando el estudio científico del que se ha hablado en el Ministerio de Salud”, enfatizó.

Vale recalcar que el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori, es quien propone la ampliación al 100% de los aforos, alegando que se ha contraído notoriamente la cifra de contagios y de hospitalizados por COVID-19.

Asimismo, el premier Torres subrayó que la flexibilización de los aforos va a ser “muy beneficiosa para la apertura del mercado”.

Consecuencias

El decano del Colegio Médico, Raúl Urquizo, explicó hace unos días a este medio que la ampliación de aforos al 100% es una medida populista sin base, considerando que hay regiones donde a las justas el 50% de su población está vacunada.

Mientras que para el extitular del Minsa Óscar Ugarte responde “a una desesperada búsqueda de respaldo de la opinión pública sin sustento técnico”.

Para el epidemiólogo César Cárcamo, es un “paso riesgoso” que tomaría el Gobierno con el levantamiento de las restricciones en los aforos; no obstante, reconoce que es oportuno en un momento en el que se registra un descenso veloz de los indicadores de contagio en los últimos días de la tercera ola.

“No me opongo abiertamente a la medida diciendo que es un gran error, solo considero que es una decisión riesgosa. Creo que no sería descabellado pensar que ya buena parte está inmunizada por la vacuna y por la infección. Eso puede presentar una protección al menos en los siguientes meses. A nivel mundial no hay ninguna variante ahora que infecte a los que tuvieron ómicron”, anotó.

Impacto económico

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, ratificó que, al modificarse las condiciones en que operará el mercado, se van a “abrir las posibilidades” a sectores como comercio, espectáculos, turismo y restaurantes.

Sánchez reconoció que ahora “se tienen las condiciones” para apostar por la modificación de aforos, y puso como ejemplo a Colombia, donde su economía ya se desenvuelve al 100%.

En esa línea, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes (Ahora Perú), Blanca Chávez, alega que con los aforos al 100% se permitirá darles un mayor movimiento a sectores como el turismo interno y a los pequeños restaurantes familiares, los cuales podrán despegar también gracias a la eliminación del toque de queda.

No obstante, pidió al Gobierno que modifique la disposición que determina como máximo que ocho personas ocupen una mesa en restaurantes, así como la ampliación del pago de Reactiva Perú por otros tres años más y la reducción del IGV a un 8%.

Por su parte, José Silva Martinot, representante de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes, considera “necesario y correcto” que el Gobierno opte por ampliar los aforos al 100%.

Silva recordó que durante los años de pandemia más de 100.000 restaurantes quebraron a nivel nacional y desaparecieron medio millón de puestos de trabajo con la contracción de la producción gastronómica.

Restaurante y alojamiento mejoran al cuarto trimestre

Hacia el cuarto trimestre del 2021, el INEI detalló que el sector alojamiento y restaurantes registró un crecimiento de 45,7% comparado con el 2020, debido al mayor dinamismo en el subsector alojamiento (106,5%) y restaurantes (42,4%).

El subsector alojamiento, muy vinculado al turismo, se elevó en los últimos tres meses del año pasado por la mayor afluencia de turistas internacionales y nacionales; mientras que restaurantes, gracias al mayor servicio de pollerías, comidas rápidas, restaurantes, chifas y servicios móviles de comida y catering.

A nivel general, en 2021, la actividad creció 43,3% por los restaurantes (50,7%). Alojamiento cerró con una contracción de -8,1%.

Reacciones

Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo

“Se van a precisar las condiciones de cómo vamos a reactivar y abrir las posibilidades de comercio, espectáculos, turismo y restaurantes. No es una política sectorial, sino una medida de Estado”.

José Silva Martinot, Unión de Restaurantes

“Debió tomarse esta decisión hace mucho tiempo. Hay que recordar que ya estuvo vigente para los restaurantes y establecimientos con un espacio mayor de los 200 m2, y vemos que no pasó nada”.