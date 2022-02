Perú Libre en Cusco afronta problemas para inscribir a precandidatos

El partido político Perú Libre entregó sus padrones de afiliados antes del 5 de enero, como lo establece el cronograma electoral. Sin embargo, lo hizo en tres entregas, en fechas diferentes, lo que difiere de la resolución Nº 709-2021, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que exige que la presentación de los afiliados debe hacerse una sola vez. Con la aplicación de esta norma, muchos afiliados fueron observados.

Saúl Sánchez, secretario regional de Perú Libre en Cusco, indicó que sus precandidatos regionales y provinciales serían parte de la segunda y tercera entrega . Teme que queden fuera de la contienda. “Esto nos afecta enormemente. Es en la segunda y tercera entrega que hemos presentado a mayor cantidad de afiliados, dentro de ellos a nuestros precandidatos”.

Héctor Acurio es quien se perfilaba como aspirante al gobierno regional por el partido del lápiz. Aunque el candidato dijo que su afiliación no tendría problemas, su inscripción aún no aparece en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE. De persistir la norma, quien quedaría al margen de la carrera electoral es Aarón Medina, quien se postulaba como candidato de Perú Libre para la Municipalidad Provincial de Cusco. Su afiliación de diciembre no sería validada. Como se sabe, la norma electoral establece que las cabezas de lista a los gobiernos regionales, provinciales o distritales deben estar afiliados a las organizaciones políticas por las que postulan.

“Esta situación es muy perjudicial. A estas alturas nuestros precandidatos ya podrían estar en campañas internas, pero no se puede porque sus afiliaciones aún no son reconocidas por el JNE”, agregó Sánchez.

De acuerdo con la norma

Otros partidos políticos en Cusco como Alianza Para el Progreso, aseguraron no tener problemas con la disposición del JNE. Su secretario, Miguel Olivera, informó que la inscripción de sus precandidatos está garantizada. Igualmente, los movimientos regionales inscritos como Fuerza Inka Amazónica (FIA) y Pachakuteq y Frente Regional Tupac que está en proceso de inscripción, dijeron estar conformes.

El presidente de FIA, Oswaldo Luizar, sostuvo que la inscripción de sus prepostulantes se hizo en un solo bloque, como dice la norma. “Los que están afectados son los que no entendieron bien la norma y ahora pretenden que se modifiquen las reglas de juego a la última hora”, dijo.

Afiliados dentro del plazo

Para el especialista Óscar Matuti, la aplicación de la resolución N° 709-2021, es inconstitucional. “No es la primera vez que el JNE hace prevalecer una norma de menor rango sobre un derecho constitucional”, expresó. Argumentó un gran número de personas quedarían fuera en todo el país, pese a haber cumplido el plazo del cronograma electoral, presentar el padrón antes del 5 de enero del 2022.

Por otro lado, la Onpe se reunirá esta semana con los miembros de los Órganos Electorales Centrales de los partidos y movimientos que convocaron a elecciones internas, a fin de informarles sobre los criterios para la conformación de mesas de votación.

Para el caso de Tacna, se coordinará con 13 movimientos regionales. En Moquegua son diez organizaciones.