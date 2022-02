Montoya: Le he sugerido al presidente Castillo que trate de ser más estricto con las designaciones

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, se refirió a los cuestionamientos en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, y señaló que le había sugerido ser más estricto a la hora de elegir a los funcionarios. Montoya aseguró que tiene confianza con el primer mandatario y agregó haberle pedido no contratar a personas que podrían ser perjudiciales para el Estado.

“Y o tengo confianza con el presidente. Le he sugerido que trate de ser más estricto con la selección (de funcionarios). Es necesario para que el Gobierno no tenga personas que le hagan daño al Estado”, dijo para Exitosa.

Asimismo, el titular del Minam señaló que el mandatario le mencionó que no tiene en mente a todas las personas que lo apoyan. Además, manifestó que el problema está no tanto en que se nombren a personas incorrectas, sino que estas optan por ocultar sus antecedentes.

“Cuando yo le paso esta inquietud de la prensa sobre gente (no idónea) que ocupa puestos en el Estado, el presidente dice: ‘Mira, yo no tengo en la mente todo lo que ha hecho la gente que me apoya’. No es que él nombre personas (incorrectas), sino que ellos no dicen (nada sobre sus antecedentes)”, manifestó.

Finalmente, el también físico nuclear consideró que el mandatario es una persona correcta y honesta, y que está dispuesto a esclarecer los cuestionamientos en su contra para demostrar su inocencia ante la ciudadanía.