Hilda Geldres asegura que se enteró de su despido del Minem en entrevista en vivo

La designación de Hilda Geldres como jefa de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas se dio por concluida este jueves 24 de febrero, tras permanecer solo tres días en el cargo. La también cantante, quien compuso una canción para Pedro Castillo cuando era candidato a la presidencia, señaló sentirse sorprendida, ya que tuvo conocimiento de la decisión a través de los medios de comunicación y no por el conducto oficial.

“Yo también estoy sorprendida, porque no sé en qué se han basado para terminar esa designación. Estoy sorprendida (...) recién estoy enterándome del cese de mi cargo ”, comentó a RPP.

Geldres aseguró que tenía reuniones pactadas en la sede ministerial y que tuvo conocimiento del término de su contrato poco antes de salir de su vivienda con dirección a su oficina.

“Yo iba a ir a mi trabajo y, la verdad, es que me sorprende. Es más, yo tenía reuniones”, compartió.

La socióloga aclaró que no tiene ningún vínculo con el partido oficialista Perú Libre, en relación a los cuestionamientos que giraron en torno a su designación en el Minem. En ese sentido, señaló que pasó por una entrevista, parte del proceso de selección regular.

“Yo no pertenezco al partido Perú Libre, yo no conozco a nadie del partido, soy una profesional independiente [...] Es evidente que yo no soy del partido. A mí nadie me ha designado porque soy partidaria o porque he hecho una canción”, afirmó.

“ A mí me llamaron del Ministerio para poder evaluarme y creo que no he sido la única, son varios profesionales (...) Me dijeron ‘Estamos llamando del Ministerio de Energía y Minas, si puede acercarse...’ (...) Me dijo ‘es la Secretaría, la llamamos para que usted pueda asumir un cargo de confianza’, (me dijo) que si tenía experiencia en conflictos, yo le dije que sí y fui con mi curriculum”, añadió.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) dio por concluida la designación de Hilda Geldres quien fue nombrada hace dos días como jefa de la Oficina de Gestión Social. Mediante la Resolución Ministerial N° 064-2022-MINEM/DM el titular del Minem da por concluida la designación de Geldres, dándole gracias por sus servicios prestados a la nación.

En la víspera, la socióloga y cantante folclórica había anunciado que evaluaba su permanencia en el cargo.

Mediante Resolución N° 067-2022-MINEM/DM el Minem nombró en reemplazo de Geldres a Francisco Miranda Saucedo como nuevo jefe de de la Oficina de Gestión Social.