Hilda Geldres: No me dieron el cargo porque compuse una canción a Pedro Castillo

Por: Roberth Orihuela Q.

La flamante jefa de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Hilda Geldres Sánchez, jura que no conoce al presidente Pedro Castillo Terrones y a nadie de su círculo cercano. “Me llamaron desde el Minem, me dijeron que había un puesto de confianza y me acerque al ministerio. No conozco a nadie. Descarto que mi designación fuera porque compuse una canción, porque fue luego de la segunda vuelta y tampoco es para él (Pedro Castillo), era para defender el voto del pueblo, que se quería impugnar”, señala la cantante vernacular a La República.

La ahora funcionaria de confianza aclara que tiene estudios y experiencia para ocupar el cargo. “Revisaron mi CV (Curriculum Vitae), si cumplía me quedaba”, dijo. Según su hoja de vida, Geldres Sánchez es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y tiene una maestría en Seguridad y Medio Ambiente pero aún no obtuvo el grado.

Hilda Geldres asegura que cuenta con una experiencia laboral de 8 años y 18 días y experiencia específica de 4 años y 3 días en cargos de jefatura o dirección. Para sustentar estos últimos presenta, en su gran mayoría, constancias de prestaciones de servicios. Esto significa que ella no fue contratada como trabajadora de una entidad pública en planillas o como Contrato Administrativo de Servicios (CAS), sino como prestadora de órdenes de servicios. En palabras del especialista en Derecho Laboral, José Luis Carpio Quintana, estas órdenes no podrían ser consideradas como experiencia laboral, se tratan de contratos civiles.

”En el Estado lo que pesa es la formalidad. Y qué es la experiencia laboral es tener un contrato laboral, en planillas, etc. No hay más. Lo otro, aunque se haya desempeñado en su profesión, es una línea muy delgada pero que no garantiza la experiencia. Para trabajar en el Estado tuvo que haber laborado bajo los regímenes 728, 276, Servir o CAS. Este último fue reconocido como experiencia laboral por el Tribunal Constitucional”, explica el especialista.

Carpio Quintana señala que, en el caso de experiencia general, la funcionaria Geldress podría salvar la situación con órdenes de servicio pero de acuerdo a su hoja de vida resultaría imposible cumplir con la experiencia en cargos de jefatura . “Veo que ha puesto constancias por locación de servicios como asesora o promotora. Pero esos no son cargos de jefatura propiamente dichos. Los cargos de jefatura son los que están en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) o el Manual de Organización de Funciones (MOF). Son oficinas que tienen personal a cargo”, añade.

Lista para resolver

Geldres Sánchez ratifica que tiene vasta experiencia en Conflictos Sociales . “En el municipio distrital de Caylloma trabajamos mesas de trabajo con Minera Bateas y cuando estuve en la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) gestioné las mesas de diálogo con la PCM”, asegura. Fue promotora de Desarrollo Social en Minera Las Bambas. También tuvo trabajos esporádicos en el programa Sumac Huasi del Ministerio de la Mujer, el INEI y hasta Cofopri.

Es más, señala, ya empezó a trabajar. “Ya tuve reuniones con representantes de comunidades, he pedido a mi jefe de línea que viaje a Moquegua para ver un conflicto en Tumilaca. Estamos viendo que se debe instalar una mesa de diálogo en Las Bambas, con la presencia del presidente, la PCM y el Minem. Además estamos mapeando los conflictos sociales. Vamos a ser el enlace entre el presidente y las comunidades”, indica. Finalmente aclara que ella reemplaza en el cargo a Marco Sipán, quién salió por motivos que ella desconoce.

Congresistas la defienden

Los congresistas oficialistas Alex Paredes Gonzales y Jaime Quito Sarmiento defendieron la incorporación de Hilda Geldres . Quito Sarmiento señaló que no puede discriminar si es o no una cantante vernacular. “Si cumple con el perfil para el cargo entonces yo no veo problema, el resto con cuestionamientos sin fundamento”, dijo. Además señaló que no conoce a Geldres Sánchez y con eso descartó que Perú Libre esté copando los puestos de confianza en los ministerios.

Por su lado, el parlamentario Paredes Gonzales aseguró que si un gobierno ingresa es para gobernar. Dijo que siempre habrá cuestionamientos hacia cualquier persona que sea designada en cargos del Estado y que tengan algún tipo de vínculo con el partido. Pero también descartÓ que en el caso de Hilda Geldres haya vínculo. “No pertenece al partido y si cumple los requisitos no hay problema”, finalizó.

PUEDES VER: Perú Libre en Cusco afronta problemas para inscribir a precandidatos

Aclara que no tiene vínculo con PL

Consultada sobre la canción que compuso para Pedro Castillo, Geldres Sánchez señala que lo hizo de forma espontánea y que le “nació” hacerlo para defender el voto que en esos días era cuestionado por Fuerza Popular. “Sí soy antifujimorista, lo acepto. Pero la canción no la compuse para él (Castillo), sino para el pueblo.

Continúa: “Ese tema social es lo que compuse, es lo que me nacía. No había forma de que pueda escucharme (Castillo). Era mi forma de expresarme a las autoridades, los amigos y profesionales y lo plasmé por medio de la canción”, añade.

Esto, dice, no pudo pesar para su contratación en el Minem. Le consultamos si alguien del partido Perú Libre la contactó o si tuvo algún acercamiento con el mandatario, pero negó todo. “ No voy a hablar de temas políticos . Yo no pertenezco a Perú Libre, no soy afiliada, soy una ciudadana común”, alega.

Además señala que no conoce a Pedro Castillo y la visita del 11 de noviembre del 2021 que figura en el libro de visitas de presidencia fue por un problema del distrito de Caylloma, pero que no se concretó porque el presidente no la recibió.