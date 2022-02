Fiscal Domingo Pérez dice que se justifica la prueba anticipada en el caso de Keiko Fujimori

Solicitar anticipadamente las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luiz Mameri, exdirectivos de la constructora brasileña, es adelantar la parte de la actuación de prueba del juicio contra Keiko Fujimori y sus 40 cómplices, explicó el fiscal José Domingo Pérez.

Técnicamente, la solicitud planteada por el fiscal Pérez al juez Víctor Zúñiga Urday cuenta con sustento porque en otros procesos se ha admitido la denominada actuación de la prueba anticipada.

Pérez argumentó que una de las razones por las que solicitó adelantar las declaraciones de Odebrecht, Barata y Mameri es que la Comisión de Justicia del Congreso aprobó la modificación de la colaboración eficaz, cuestionando la aplicación de esta en la investigación del caso Odebrecht.

‘’Lo grave es que el proyecto de ley que aprobó la Comisión de Justicia hace una calificación negativa al proceso de colaboración eficaz con Odebrecht, para de esta manera justificar los cambios a la ley de colaboración eficaz. Y es más preocupante porque en el caso de Odebrecht, la colaboración eficaz facilitó información para varias causas. Por lo tanto, el dictamen aprobado afectará el adecuado desarrollo de los procesos penales que lleva el equipo especial Lava Jato’', precisó el fiscal Pérez.

“En uno de los párrafos de la pagina 23 del dictamen aprobado por la Comisión de Justicia dice: ‘No proporcionar a cuentagotas como ha venido ocurriendo en el caso Odebrecht, puesto que dicho proceder afecta gravemente el desarrollo del proceso de colaboración eficaz. Cabe precisar que se establece esta obligación (de ofrecer información) a razón de que dicha persona recibirá beneficios, y es inaceptable que en lugar de coadyuvar a la correcta administración de justicia, obstruya su proceder’. Es decir, se está haciendo una calificación de quien está sometido a obligaciones ante el Ministerio Público y el Poder Judicial como colaborador’', indicó José Domingo Pérez.

‘’El día de mañana se pueden usar estos mismos argumentos para señalar que el proceso de colaboración eficaz respecto a la empresa Odebrecht y sus directivos está viciado porque ha afectado la correcta administración de justicia. No se puede entrar a calificaciones de procesos que están en curso ante la administración de justicia. Eso es un avocamiento indebido’', agregó Pérez.

Si la Comisión de Justicia descalifica al equipo especial Lava Jato por la forma en que aplicó la colaboración eficaz, es evidente el objetivo que sus integrantes buscan con la aprobación del dictamen que pretende modificar la norma, con lo que se afectarían gravemente los procesos en curso.

‘’En consecuencia, tuve que utilizar los instrumentos legales, en este caso la actuación de la prueba anticipada, ante un peligro real de que las pruebas no se puedan llevar al proceso de juzgamiento’', detalló el fiscal Pérez.

Fiscal. Pérez alertó sobre malas intenciones de proyecto de ley. Foto: Antonio Melgarejo/ La República

Si hay organizaciones criminales que buscan tener presencia o injerencia en el sistema de creación de normas, como el Poder Legislativo, con el objetivo de modificar las reglas del proceso penal, ‘’entonces está totalmente justificado que el juez pueda adelantar las actuaciones que involucran sobre todo a los funcionarios de la empresa Odebrecht’', amplió el fiscal Pérez.

La solicitud de la prueba anticipada, en este caso obtener por adelantado las manifestaciones incriminatorias de Odebrecht, Barata y Mameri, ¿afecta el derecho de defensa de Keiko Fujimori y sus 40 coacusados?, se le preguntó al fiscal José Domingo Pérez.