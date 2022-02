Ahora el Congreso busca interpelar a los ministros de Salud y Justicia

Luego de que Fuerza Popular anunciara que presentará una moción de censura en contra del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, ahora desde el Congreso se busca interpelar a los titulares de Salud, Hernán Condori, y de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso.

Existen dos mociones de interpelación ya presentadas en el Congreso. En el caso de Yldefonso, se menciona que “no ha consignado en su declaración jurada de intereses que el 12 de mayo del año 2017, mediante la Resolución Ejecutiva Regional No 0155-2017-GRA-GR/p, fue procurador adjunto regional del Gobierno Regional de Ancash, con los derechos y obligaciones inherentes al cargo”.

En ese sentido, se sostiene que el titular del Minjus “habría cometido el delito de ‘falsedad ideológica’, tipificado y sancionado en el artículo 428 del Código Penal”. El pliego interpelatorio incluye 10 preguntas. Entre otras cosas, se le solicita que aclare si es que tiene abierto un proceso administrativo disciplinario ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado que, al depender del Minjus, podría significar un conflicto de intereses.

Sobre Condori, uno de los motivos para interpelarlo, según la moción, es que “se promocionaba en Chanchamayo, Junín, como ‘especialista’ en ginecología, pediatría, entre otras especialidades, a pesar de que no contaba con dichos estudios”.

Asimismo, se le cuestiona la promoción del agua arracimada, un “producto sin base científica”, según se lee en la moción. Se añade también que ante la Comisión de Salud, Condori indicó que investigó sobre el agua arracimada en Google, “respuesta que resulta inadmisible por parte de la representación nacional”. Se recuerda, además, que el Colegio Médico ha pedido la salida del actual titular del Minsa, quien reemplazó en el cargo a Hernando Cevallos. El pliego es de 9 preguntas.

Estas dos mociones para llevar al Pleno a Condori e Yldefonso son multipartidarias. Hay firmas de representantes de Renovación Popular, Avanza País, Partido Morado y Fuerza Popular.

Cabe señalar que Alianza para el Progreso (APP) también viene impulsando una moción de interpelación a Condori, aunque de 52 preguntas. Según su vocero, Eduardo Salhuana, se están recolectando las firmas necesarias. “Ya he tenido contacto con Fuerza Popular”, informó a este diario.

Estas interpelaciones se suman a la censura en contra de Silva, de Transportes. Una primera moción había venido siendo impulsada por la legisladora del Partido Morado Susel Paredes, la cual no tuvo respaldo entre sus colegas. Ahora hay una segunda que ayer presentó Fuerza Popular. Hernando Guerra García, de la bancada fujimorista, había dicho que su grupo juntaría los apoyos de otras fuerzas, y así lo hizo. Paredes anunció que se sumaría, aunque cuestionó que el fujimorismo recién reaccione cuando el “barro está hasta la cabeza”.

Recién luego de que los ministros han respondido las preguntas en el Congreso se puede buscar la censura. Ese es el caso de Silva, quien, como se recuerda, fue interpelado el 25 de noviembre.

Por un conveniente desinterés del Legislativo no se prosiguió con la censura, a pesar de que las denuncias no se han detenido. Por ejemplo, el viernes último, Fabiola Caballero renunció a ser viceministra de Transportes. En su carta de despedida expuso que el sector venía siendo, en la práctica, una agencia de empleos. Silva no le aceptó la renuncia y el lunes dio por concluida su designación a través de una resolución suprema publicada en El Peruano.

Si las respuestas de Condori e Yldefonso no satisfacen al Pleno, podrían correr la misma suerte que su colega del MTC. Esto ocurre en un contexto en el que el gabinete que lidera Aníbal Torres (el cuarto en lo que va del Gobierno de Pedro Castillo) tendrá que asistir al Legislativo para exponer la política general del Gobierno y pedir a la representación nacional el voto de confianza. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, citó al premier junto con el gabinete para las 4 p.m. del martes 8 de marzo a fin de exponer la política general del Gobierno.

Sin cambios

¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo? En la conferencia de prensa de ayer, luego del Consejo de Ministros, se le planteó al premier su posición sobre estas mociones contra parte de su gabinete. No hubo respuesta.

En todo caso, fuentes del Gobierno señalan que en estos momentos no se plantean modificaciones en ninguna cartera. Entre los asesores del presidente Castillo, se considera que fue una equivocación haber cedido en el primer gabinete cuando se le bajó el dedo al excanciller Héctor Béjar antes, incluso, de que se solicitara la confianza. Por Béjar llegó Oscar Maúrtua.

En el Gobierno consideran que cuentan con los suficientes votos para la investidura. Es verdad que solo es necesaria la mayoría simple, una barrera que parece superable, sobre todo ahora que Ejecutivo y Legislativo arribaron a una especie de tregua, aunque no se sabe hasta cuándo se extenderá.

Desde Palacio también estiman que la amenaza de una vacancia se ha diluido porque la relación con Perú Libre se ha reconstruido.

Sin el apoyo de parte de la bancada del partido de gobierno, llegar a los 87 votos para sacar al presidente resulta, en la práctica, imposible.

La relación del Gobierno con Perú Libre se ha podido recuperar en parte porque Castillo accedió a darle una cuota al partido en el gabinete. Condori llegó de esta forma. Es más, el día de la juramentación, el 8 de este mes, el fundador del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, felicitó al ministro en sus redes sociales.

No obstante, si alguna de las mociones deriva en la salida de alguno de los ministros que son cuestionados por sus antecedentes, el Ejecutivo se verá obligado a reemplazarlo.

Una opción que se baraja en el Congreso es darle la confianza al gabinete y ya luego proceder a las censuras de los ministros más cuestionados, uno por uno. Varias bancadas han asegurado que será así.

La clave

Confrontación. Norma Yarrow y José Cueto, de Avanza País, hicieron suya la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, presentada, entre otros, por Lourdes Flores y Fernán Altuve.