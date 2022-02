AAR sobre Torres: “Debería tener la decencia de salir y enfrentar a la justicia”

Ximena Pinto, responsable de la oficina de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros, hizo una denuncia contra Aníbal Torres. Para Augusto Álvarez Rodrich, los actos cometidos por el primer ministro son bastante graves porque demuestra cómo el Gobierno de Pedro Castillo usa los recursos del Estado.

De acuerdo a Pinto, Torres Vásquez pretendía direccionar irregularmente la publicidad estatal en regiones del interior del país y acortar la publicidad estatal al grupo El Comercio, “porque permanentemente atacaba al Gobierno”.

“Él insistía en que, desde mi puesto, trabajaba para ellos. Reaccionó de manera desbordada. Yo le aclaré que me estaba atacando de corrupta, que me estaba faltando el respeto, y retiró lo dicho”, declaró en RPP.

De corroborarse la versión de la periodista, AAR aclaró que Aníbal Torres habría cometido un delito muy grave, lo cual tendría una sanción.

En otro momento de la entrevista, Pinto informó que el gabinete Torres está seguro de que obtendrá la confianza por parte del Congreso el próximo 8 de marzo, por lo que no les importaría los cuestionamientos provenientes de la opinión pública.

Por su parte, Torres alegó que ha sido difamando sistemáticamente. Agregó que mientras esté en el cargo no tomará acciones. “Ustedes tienen todo el derecho de informar e, inclusive, tienen el derecho a no decir la verdad porque en muchísimos casos no se dice la verdad. ¿Nosotros decimos algo? No decimos nada, no hemos dictado ninguna medida contra la prensa”, dijo.

“Es lamentable, vergonzoso tener un presidente del Consejo de Ministros que usa la plata del Estado para fines particulares. Debería dejar el gabinete, le hace daño al país. Ya ni siquiera debería ir el 8 de marzo, debería tener la decencia de salir de ahí y enfrentar a la justicia luego”, explicó AAR.