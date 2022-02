Torres: “Conversando con las bancadas, he sondeado que quizás no nos otorguen la confianza”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que el gabinete ministerial, en su conjunto, irá el 8 de marzo al Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza. No obstante, indicó que es poco probable que los congresistas le otorguen la investidura.

“Esperamos que nos den la confianza. Pero yo, conversando con las bancadas, más o menos, he sondeado que quizás no es posible que nos otorguen el voto de confianza , pero eso no significa mayor cosa. Habrá una crisis ministerial que el presidente tendrá que resolver inmediatamente nombrando otro gabinete. Eso es la democracia”, expresó Torres a la prensa, en declaraciones difundidas por Canal N.

Asimismo, el jefe del gabinete no quiso decir si habrá cambios antes del 8 de marzo, aunque sí defendió la presencia del cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, de quien dijo que “está trabajando muy bien” y que para su elección “se tuvo en cuenta que en La Merced hizo una muy buena gestión” .

“El ministro de Salud no forma parte del grupito que siempre está en el Colegio Médico del Perú, en el Ministerio y en los cargos en el Ministerio. Es un médico modesto”, añadió.

Condori Machado está siendo investigado por presuntamente haber cometidos delitos de corrupción, por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Merced, cuando ejercía como director de la Red de Salud de Chanchamayo en 2019.

Hubo evaluación

Torres también aseveró que para elegir a los integrantes del gabinete hubo una evaluación y que “no hay ministro que tenga una sentencia o una acusación constitucional”. “Está el ministro de Justicia que recién tomamos conocimiento de que tenía quejas, pero son quejas no hay ninguna sanción administrativa”, prolongó.

El primer ministro, además, dijo que al momento de elegir a los miembros del gabinete no se puede hacer discriminaciones por cuestiones políticas, en referencia a la cercanía del ministro Condori con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Probablemente son allegados (Cerrón y Condori que es militante de Perú Libre) y eso no lo condena, porque hay que convencerse de que el presidente Castillo ha llegado a la presidencia con el partido Perú Libre. Pero también hay que tener en cuenta, y eso lo he manifestado desde la campaña, que Pedro Castillo no abraza el ideal de Perú Libre, sino un ideal de una economía social de mercado”, concluyó.