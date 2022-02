Gobierno deja sin Consejo Directivo a la Sutran

En el sector transportes existe preocupación debido a que el titular del MTC, Juan Silva Villegas, y el presidente Pedro Castillo Terrones están dejando a la deriva la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), cuyo Consejo Directivo se encuentra incompleto tras la renuncia, hace más de un mes, de Sumac Inés Ormeño Villalba .

Ormeño era asesora y representante del MTC en el Consejo Directivo de la Sutran, cuyas tareas, según el reglamento, son definir la política de la institución y dar cumplimiento a sus objetivos y metas; designar y remover a los funcionarios públicos; expedir normas de regulación del funcionamiento de la institución; aprobar la creación de oficinas desconcentradas de la institución; crear o desactivar gerencias; evaluar el desempeño y resultados de la Sutran, entre otras actividades.

El Consejo directivo está compuesto por el Superintendente (jefe de la Sutran), un representante de la PCM y otro del MTC. La ausencia de uno ellos hace que no pueda funcionar, por lo que los transportistas no se explican cuál es el motivo por el que el Ejecutivo no designa al representante del MTC para que la Sutran pueda desempeñar sus labores, que ahora se encuentran paralizadas en las tomas de decisiones importantes.

Recientemente renunció la subgerente de registros y ejecución de sanciones, María Inés Esquivel Valdivia, y no pueden incluir a su reemplazo debido a que no se ha designado al miembro del MTC en el Consejo Directivo de ese organismo.

“Con lo que tiene, la Sutran está tratando de avanzar, pero es fundamental que se complete el Consejo Directivo para que se pueda viabilizar el trabajo de este organismo ”, señaló Martín Ojeda, abogado representante de los transportistas.

El especialista consideró necesario que la Sutran pueda reactivarse debido a que el sector transportes se encuentra en una grave crisis y en el MTC se viene alentando el transporte informal, al punto que el viernes habrá una reunión de funcionarios del ministerio de Transportes con mototaxistas, colectiveros informales y otros de la macro región norte bajo el nombre de “mesa de trabajo descentralizado” en el centro de esparcimiento del colegio de ingenieros de Chiclayo.

“A esa reunión asistirán transportistas de auto colectivos, mototaxis, taxis, y lo están haciendo para presionar por el reglamento de autos colectivos. A nosotros, que somos gremio nacional y abarcamos todas las regiones, no nos han convocado: esto es una burla”, manifestó Ojeda.