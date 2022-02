Indecopi ratifica a liquidador de Doe Run para la venta de mina Cobriza

La Comisión de Procedimientos Registrales de Indecopi comunicó a los Registros Públicos que se ha designado a Consultores A-1 como nueva entidad liquidadora de Doe Run Perú, en reemplazo de Alta Sierra Asesores y Consultores.

Consultores A-1, representada por Héctor Iriarte Tejada, fue designado para esta tarea en un concurso público al que se presentaron otras dos entidades que manifestaron interés en el proceso de liquidación. Alta Sierra perdió la condición de liquidador en setiembre del 2021.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que Consultores A-1 tendrá que encargarse de la venta de la unidad minera Cobriza, luego de cinco subastas fallidas al no atraerse a un financista con suficiente respaldo económico.

Mina Cobriza, junto al complejo metalúrgico de La Oroya, son las dos unidades que conforman Doe Run. Se espera que la venta por separado facilite el proceso concursal y liquidación que está pendiente desde hace doce años.

La Oroya. En 2010 se declaró en insolvencia a Doe Run Perú dejando en incertidumbre a los trabajadores y sus familias. Foto: La República

Niegan convenio

Adicionalmente, Indecopi comunicó a la Sunarp que no es posible registrar el convenio suscrito por Sierra Alta con Corporación Minera Cobriza para la explotación en alquiler de la mina del mismo nombre.

De acuerdo con Indecopi, en noviembre del 2020 fue el plazo límite que tenía el liquidador para poder realizar alguna de las actividades propias de la empresa que se encuentra en procedimiento concursal.

Subrayó que el Estado otorga el derecho de explotación minera de forma exclusiva, por lo que no es posible que Doe Run en liquidación ceda esos derechos a un tercero, pues esto podría generar nuevas deudas.

Igualmente, subraya que Alta Sierra Asesores y Consultores tenía solo facultades de administración y no de disposición del patrimonio del deudor. Corporación Minera Cobriza es representada por Elvis Yupanqui Camarena, secretario general de los trabajadores de Doe Run y representante de los créditos laborales.

Al carecer de los permisos de explotación minera, Corporación Cobriza intentó explotar el cobre con el nombre de Doe Run, a lo que se opusieron las comunidades de Huancavelica.

La pronta venta de la mina Cobriza evitará que se repita el lío de las azucareras, luego de pactos no muy claros entre los liquidadores y representantes de los trabajadores, que no tienen los US$ 50 millones que se necesitarían para reactivar la mencionada mina.