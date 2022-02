Keiko Fujimori critica retroceso en MTC, pero FP no apoyó primera moción de censura al ministro

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó las constantes polémicas desatadas en torno al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su titular, Juan Silva. Por ello, aseguró que su bancada parlamentaria está impulsando una nueva moción de censura.

“La agencia de empleos, los negociados personales y los retrocesos en la reforma promovidos desde el MTC necesitan un alto definitivo. Por eso, desde Fuerza Popular, vamos a presentar también una censura inmediata contra el ministro Juan Silva ”, compartió Fujimori en su cuenta de Twitter.

Pronunciamiento de Keiko Fujimori sobre ministro Juan Silva. Foto: captura de Twitter / @KeikoFujimori

Esta no sería la primera moción de censura contra el ministro Silva, ya que la congresista Susel Paredes también impulsó una desde la bancada del Partido Morado y solicitó a las distintas agrupaciones parlamentarias firmar su pedido. Sin embargo, no prosperó.

En ese sentido, el legislador por Fuerza Popular Hernando Guerra García confirmó que su bancada también buscará la salida de Silva del MTC a través de una nueva solicitud, ya que su colega Paredes Piqué no logró recolectar las firmas necesarias.

“Claro que firmaremos, pero firmaremos la moción de censura que está presentando Fuerza Popular con firmas de otras bancadas donde sí alcanzaremos el número. Susel no pudo por su poca representatividad y formas poco democráticas. No te preocupes que vamos por la censura del MTC ”, arguyó Guerra García al ser cuestionado por no adherirse al pedido de la parlamentaria del Partido Morado.

Críticas por nueva moción de censura

La parlamentaria por el Partido Morado, Susel Paredes, cuestionó a la bancada fujimorista por no apoyar la primera moción de censura contra Juan Silva. No obstante, señaló que de igual forma apoyará el pedido, ya que “el país está por encima de todo”.