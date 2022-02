Gisela Ortiz envía cartas notariales a Beto Ortiz y Jorge Montoya: “Viene la denuncia penal”

La exministra de Cultura, Gisela Ortiz, anunció que ya remitió las cartas notariales al conductor de televisión Beto Ortiz y al congresista de Renovación Popular Jorge Montoya por vincularla sin prueba alguna a la organización terrorista Sendero Luminoso.

A través de un tuit, Ortiz Perea también comunicó que envió misivas exigiendo rectificaciones a Wilfredo Risco, exprofesor de La Cantuta, y Luciano Revoredo, dueño de una página web.

En 2012, la extitular de Cultura le entabló un juicio por difamación al excatedrático debido a que aseguró en un diario local que pertenecía a las filas de Sendero Luminoso. Dicho proceso prescribió por, según afirma, el “terrible sistema (de Justicia) al que nos enfrentamos”.

En tanto, la activista por los derechos humanos pide a Revoredo que se retracte debido a que reprodujo las afirmaciones de Wilfredo Risco en su portal “sin ninguna rigurosidad, con la única intención de infringir daño”.

“Cartas notariales enviadas a difamadores reincidentes: Beto Ortiz, Jorge Montoya, Luciano Revoredo. Wilfredo Risco no recibió la carta en su domicilio, como es su costumbre desde el 2012. Cumplido el requisito viene la denuncia penal. Espero que se haga justicia. No al terruqueo”, expresó Ortiz.

Tuit de Gisela Ortiz. Foto: captura de Twitter

Luego de que la Comisión de Ética blindara al vocero de Renovación Popular, Gisela Ortiz, en diálogo con La República, adelantó que el documento solicitando la rectificación a Montoya era “un formalismo”, pues considera que el parlamentario no se va a retractar.

“Yo no quería meterme en esos temas porque reconozco que son temas desgastantes que demoran bastante tiempo y muchas veces los jueces que nos tocan no hacen mucho y dejan pasar el tiempo. Pero, bueno, lo tengo que hacer porque no hay otra manera de demostrar la gravedad del terruqueo”, declaró a este medio.