Chávez sobre Navarro: Dijo que debíamos tener cuidado con las opiniones que emitiéramos al aire

El periodista Enrique Chávez, quien recientemente afirmó que fue despedido de TV Perú, expuso que el nuevo presidente del canal del Estado, Julio Navarro, advirtió a él y sus compañeros que cuidaran los comentarios que emitieran en sus respectivos programas.

De acuerdo con Chávez, durante la presentación de Navarro al ingresar a TV Perú especificó que las opiniones vertidas al aire debían tener un nivel mayor de evaluación y pensamiento antes de ser compartidas.

“Cuando el señor Navarro da su presentación, en un zoom con 100 personas, dijo que había que tener mucho cuidado con las opiniones que emitiéramos al aire y por eso lo conecto con lo que te estoy diciendo sobre los mononoticieros, de un solo conductor”, comentó en una entrevista en Epicentro.

PUEDES VER: Designan a Juan Carrasco como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales

Asimismo, el comunicador cuestionó que Navarro se refirió a ellos como funcionarios públicos. “Nos describió en realidad como funcionarios públicos. Yo no soy un funcionario público ”, señaló.

En ese sentido, el periodista añadió que no pudo replicar las indicaciones del director del canal del Estado, ya que fueron vertidas en un encuentro con más de 100 personas.

“ Era un zoom con 100 personas, era como una especie de clase magistral. (Dijo) que él se sentía reivindicado por regresar al canal... ¡nadie lo había botado! Solo que él se fue a otra parte cuando Eduardo Guzmán era el presidente del Directorio”, añadió.

Se dio la orden de no emitir la expresión “la prensa es un chiste” en el noticiero central, según Chávez

El ahora exconductor de TVPerú Enrique Chávez compartió que en TV Perú se dio la orden de no emitir notas relacionadas a las expresiones que tuvo el presidente de la República Pedro Castillo en las que calificó a la prensa como un “chiste”.