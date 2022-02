Chávez sobre despido en TV Perú: “Nunca me señalaron que debía renovar la orden de servicio”

El periodista Enrique Chávez, exconductor del programa Cara a cara de TV Perú, indicó que la gerencia del canal estatal nunca le señaló que debía renovar su orden de servicio, lo que derivó en un despido intempestivo. Al respecto, comentó que en los 7 años que llevaba en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) los administrativos le renovaban su contrato automáticamente.

“Desde mi perspectiva evidentemente es un despido intempestivo en la medida en que yo había estado en el IRTP durante siete años bajo esa modalidad y nunca se me había señalado que debía renovar la orden de servicio . La orden de servicio se renovaba automáticamente”, dijo Chávez Durán a Canal N.

No obstante, el periodista mencionó que cuando fue citado por el gerente de IRTP, Julio Navarro, un día antes de la emisión de su último programa, en ningún momento se refirió que su orden de servicio estaba por vencer.

Asimismo, contó que Navarro le manifestó que no lo estaban despidiendo, sino que había culminado la temporada del programa Cara a cara, a lo que respondió que desde hace un mes le habían bajado el sueldo, le retiraron del noticiero central y que le redujeron el tiempo del programa a media hora.