Presentan moción para interpelar a ministro Ángel Ydelfonso Narro por omitir información

Este miércoles 23 de febrero se presentó ante el Congreso de la República una moción para interpelar al ministro Ángel Ydelfonso Narro, quien juró como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) el último 8 de febrero en reemplazo de Aníbal Torres, ya que este último asumió la titularidad de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En efecto, fueron los miembros de las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular los que elaboraron un pliego interpelatorio de 10 preguntas al ministro Ydelfonso Narro, señalado por no haber consignado en su declaración jurada de intereses que el 12 de mayo del 2017, mediante resolución ejecutivo regional N.º 0155-2017-GRA-GR/p, fue señalado procurador adjunto regional del Gobierno Regional de Ancash .

Esto salió a la luz tras conocerse un documento suscrito por el ingeniero Luis Fernando Gamarra, quien fue gobernador de dicha región entre el 2017 y 2018.

En ese sentido, de acuerdo a la moción, el ministro de Justicia, en el mencionado documento presentado al inicio de su gestión ante la Contraloría General de la República, habría cometido el delito de falsedad ideológica tipificado y sancionado en el artículo 428 del Código Penal.

“En dicha declaración jurada de intereses se observa que el señor Ydelfonso Narro, en ítem 4 del formato de la Contraloría, coloca una ‘x’ en la palabra ‘No’ ante el pedido de información sobre empleos, asesorías, consultorías, y similares en los sectores público y privado, sea remunerado o no, en el país o en el exterior”, detalló el documento.

También señaló que dicha información tampoco fue expuesta en la página web del Ministerio de Justicia, donde el mismo funcionario autorizó la publicación de su currículum vitae.

Por otro lado, se sostuvo que, en relación a 67 casos a su cargo en el Gobierno Regional de Áncash, Ydelfonso Narro, durante sus funciones como procurador, “ no actúo con la diligencia, ya que existen procesos en los cuales no contestó las demandas interpuestas”.

“Tampoco analizó los casos e impulsó la defensa del Estado, no presentó escritos, no apeló casis sentenciados, en otros no existen mayores situaciones, en algunos procesos contestó las demandas de maneras extemporánea, dejó consentir sentencias, entre otras negligencias”, expresó la moción.

Por tanto, se acordó “interpelar al ministro de Justicia, Ángel Fernando Ydelfonso Narro, para que responda ante el pleno del Congreso, el pliego interpelatorio sobre los cuestionamientos referidos”.