Congresistas recolectan firmas para interpelar a los ministros de Salud y Justicia

Un grupo de congresistas de diferentes bancadas están recolectando firmas para que se logre aprobar una moción de interpelación en contra del ministro de Salud, Hernán Condori. Del mismo modo, se pretende interponer la misma acción en contra del titular de la cartera de Justicia, Ángel Ydelfonso Narro.

De acuerdo con el documento, uno de los motivos para interpelar a Condori es que “ se promocionaba como ‘especialista’ en ginecología, pediatría , entre otras especialidades a pesar de que no contaba con dichos estudios”. Asimismo, se le cuestionó por la promoción del “agua arracimada”. Según los parlamentarios que apoyan dicha moción, el titular del Minsa “recomienda el producto para pacientes diabéticos para asimilar de mejor manera los alimentos”.

Moción de Interpelación contra el ministro de Salud

En cuanto a Ydelfonso Narro, se menciona que “no ha consignado en su declaración jurada de intereses que el 12 de mayo del año 2017, mediante la Resolución Ejecutiva Regional No 0155-2017-GRA-GR/p. fue procurador adjunto regional del gobierno regional de Ancash, con los derechos y obligaciones inherentes al cargo”.

Además, se indica que el titular del Minjus “ habría cometido el delito de ´falsedad ideológica´ , tipificado y sancionado en el artículo 428 del Código Penal”.

Fujimorismo impulsa censura contra Juan Silva pese a que se negaron a firmar moción de Susel Paredes

La bancada de Fuerza Popular está promoviendo una moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, a pesar de que la congresista del Partido Morado Susel Paredes solicitó a las distintas agrupaciones parlamentarias firmar el pedido para que el titular del MTC sea retirado del cargo.

A través de un tuit, el legislador y vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra, confirmó que su bancada buscará la salida de Silva Villegas del MTC e indicó que Paredes no ha podido recolectar las rúbricas necesarias por “su poca representatividad”.