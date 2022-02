Colegio de Periodistas sobre el Gobierno: “En vez de apoyar el trabajo de los medios, se está obstruyendo”

Desde que inició el actual Gobierno, el presidente Pedro Castillo ha sido esquivo con los periodistas. La relación ha sido distante. El mandatario no ha querido declarar en sus actividades ni dar entrevistas; ha brindado, al menos, cinco en casi siete meses de gestión. Lo más reciente es que calificó a la prensa de un “chiste” al no querer responder una incómoda pregunta. Conversamos con el decano del Colegio de Periodistas de Lima (CPL), Luis Tipacti, para hablar sobre esta complicada situación en la que se encuentran los medios de comunicación.

¿El presidente Pedro Castillo está respetando la labor de la prensa?

No, lamentablemente. Es un tema que ya lo hemos manifestado como colegio. Creo que el presidente debería asesorarse y saber cuál es el rol de la prensa. En vez de apoyar el trabajo de los medios, se está obstruyendo, en todo el sentido de la palabra, y desde el primer día de Gobierno.

En campaña, el presidente Castillo suscribió la Proclama Ciudadana en la que se comprometía a “respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa”, pero hace poco ha calificado de “chiste” a los medios.

Lo único que yo le podría decir al señor presidente es que así como nosotros respetamos su investidura, su trabajo, él y sus ministros deben respetar a toda la prensa, porque, al margen de nuestro trabajo, nosotros somos prácticamente los intermediarios entre el Gobierno y la opinión pública, y la opinión pública debe estar bien informada sobre el acontecer del país y sobre el trabajo que él realiza.

Pero ahora se está poniendo trabas a la labor periodística...

Quienes ya tenemos nuestros años hemos acudido a Palacio de Gobierno durante décadas con todos los presidentes y hemos ingresado. Teníamos una sala de prensa, esperábamos ahí. El presidente nos llamaba, entrábamos al Salón Dorado, hacíamos preguntas buenas, malas o picantes como se dice, igual se respondían; incluso, teníamos derecho a nuestra réplica. Pero ahora no. Ahora ni siquiera hay acceso. A mí me preocupa que, hasta el día de hoy, los periodistas estén ahí afuera en Desamparados, en la calle. Señor presidente, somos periodistas y necesitamos respeto. Tampoco puede ser posible que nos estén acordonando con la Policía afuera, que no dejen ingresar, que no dejen preguntar. El país necesita estar informado y los periodistas, seamos incómodos o no, necesitamos preguntar, porque ese es nuestro trabajo.

¿Se refiere al cerco policial que ayer puso el Gobierno para impedir que los reporteros se acerquen al jefe de Estado y le hagan preguntas?

Ese es otro tipo de amenazas que hay, y nosotros, como colegio, hemos emitido un pronunciamiento en rechazo a eso. Solamente pedimos respeto a nuestro trabajo. A través de ustedes, hago un llamado al señor presidente de la República: como Colegio de Periodistas, estamos llanos a conversar; sentémonos y conversemos y nosotros le diremos qué es lo que queremos. Solamente queremos que se respete el trabajo de la prensa, porque así estaremos garantizando la libertad de prensa del país y estaremos garantizando una democracia que todos queremos y deseamos que continúe.

El periodista Enrique Chávez ayer denunció que lo despidieron tempestivamente, señaló que la pluralidad está amenazada en el canal del Estado y que hubo indicaciones para que no se transmita la nota del presidente en la que le dice a la prensa que es un chiste. ¿Cuán grave es esta situación?

Eso es un tema muy grave. El señor Enrique Chávez ha venido trabajando tiempo en el canal 7, que es el canal de todos los peruanos, no solamente del Gobierno. Se han aprovechado de que concluía su orden de servicio para despedirlo, pero, ¿qué casualidad? Las casualidades en política no se dan. Esto puede ser, ojalá que no, el inicio de represalias contra otros colegas que trabajan en el Estado, que probablemente tengan discrepancias con el accionar del Gobierno.

¿Y qué opina de las “disculpas” que dio el presidente?

El señor presidente ayer tuvo la hidalguía de reconocer y de pedir disculpas, pero una cosa son las palabras y otra son los hechos. El señor presidente dice ‘pedimos disculpas a los periodistas si se sintieron ofendidos’, pero acto seguido pone el cerco policial, no deja entrar a la prensa, no deja entrar a Palacio, no responde a las preguntas. Entonces, yo le preguntaría al señor presidente de qué tipo de disculpas estamos hablando, si con el accionar está borrando lo que él llama unas disculpas. Esperamos que el señor presidente pueda hacerse asesorar, pueda conversar y ver que el país necesita de una tranquilidad. Y la tranquilidad la da el propio jefe de Estado con sus acciones y con su trabajo.

Para terminar, ¿está en peligro la prensa en el Gobierno de Pedro Castillo?

Estamos en un momento difícil, pero repito: creo que podemos conversar. Es el momento de unirnos todos los periodistas, pero es un momento de conversar, no vamos a azuzar a nadie. El señor presidente tiene nuestra solicitud para conversar. Lo único que queremos es tener una prensa libre, una prensa respetada y que se le pueda dar todas las facilidades para que pueda cumplir con su labor. Nada más.