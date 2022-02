Guillén sobre Castillo: “Pensábamos que un representante del pueblo podía hacer buen Gobierno”

El exministro del Interior Avelino Guillén recordó el apoyo que le brindó al presidente de la República, Pedro Castillo, durante su campaña en la segunda vuelta presidencial de las elecciones 2021 y, posteriormente, como funcionario de su gabinete ministerial. En ese sentido, señaló que él y otras personas que apoyaron a Castillo Terrones creyeron que iba a hacer un buen Gobierno.

“ Lo que hay es una frustración. Nosotros respaldamos a Castillo porque pensábamos que un representante del pueblo podía hacer un buen Gobierno. Pensábamos que, después de 200 años, por fin íbamos a tener un manejo directo del destino del país , para demostrar que nosotros también lo podemos hacer bien... y nos encontramos con esta situación”, señaló en una entrevista con el diario El País.

Seguidamente, recordó que, desde que Castillo Terrones ganó dichos comicios, un sector de la oposición comenzó con discursos de vacancia. Sin embargo, aclaró que ese no fue el motivo por cual el mandatario está llevando una mala gestión.

“La extrema derecha, desde que ganó Castillo, ha empezado una feroz campaña de un boicot para perturbar e impedir que este Gobierno pudiera asentarse. Pero eso no es justificación para un cúmulo de errores imperdonables ”, expresó.

Guillén: El presidente Pedro Castillo está desconectado de la realidad

En otro momento de la conversación, el ex fiscal supremo aseveró que el jefe de Estado no solo no revisa los medios ni la prensa, sino que tampoco hace lo propio con revistas especializadas, para saber la realidad del país y enfrentar los problemas.