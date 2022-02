Guillén: “El presidente Pedro Castillo está desconectado de la realidad, no se informa”

El exministro Avelino Guillén ratificó sentirse decepcionado tras su experiencia en el Ministerio del Interior (Mininter) durante el Gobierno del presidente Pedro Castillo. En una entrevista para el diario El País señaló que no pensaba que su participación en una función pública “pueda terminar de esa manera”.

“Es una decepción. Aunque era previsible porque había algunos indicios que hacían vislumbrar un escenario como el que se ha dado”, declaró.

Seguidamente, al explicar cuáles eran esos indicios, añadió: “Es un Gobierno que se está manejando de manera errática, sin tener un objetivo definido. No existe una cohesión en el equipo ministerial. La estrategia del presidente (Pedro) Castillo siempre ha sido la de elegir a los integrantes del Consejo de Ministros como un archipiélago, como islas”.

En otro momento, Avelino Guillén aseguró que Pedro Castillo, no solo no revisa los medios ni la prensa, sino que tampoco revistas especializadas para saber la realidad del país y enfrentar los problemas.

“El presidente está como desconectado de la realidad. Él no se informa, y no es solo leer determinado periódicos o ver los medios, sino revisar algunas revistas especializadas, tener un diagnóstico de la realidad y de los problemas que está padeciendo el país de manera directa. Luego esa lista de problemas y retos que tiene que afrontar el Estado peruano discutirla con los ministros, analizar y encontrar salidas. Eso no se notaba”, expresó el extitular del Mininter.

En ese sentido, Guillén puntualizó que Castillo Terrones se mantenía al tanto “única y exclusivamente de la información que proporcionaban los asesores”. “ Eso es bien delicado porque los asesores le podían brindar una información sesgada o limitada. En los ambientes de Palacio que ocupaba el señor presidente nunca he visto medios ni periódicos o televisión encendida con algún informativo”, agregó.

Asimismo, mencionó que, cuando recién entró al Ministerio del Interior, la influencia de los asesores “no era visible” y que fue a partir de diciembre “cuando tomaron mayor presencia”.

“En las afueras del despacho del presidente, siempre estaban allí. Uno entraba a conversar con él, salía y ellos de inmediato entraban a enterarse”, dijo.