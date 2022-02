Arequipa: movimientos regionales en problemas para inscribir a militantes y precandidatos

Por: Roberth Orihuela

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 5 de enero pasado como último plazo para que las 200 organizaciones políticas del país presenten sus padrones de afiliados. Este requisito debía realizarse en una sola entrega, no podían presentar sus listas divididas ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Algunos movimientos regionales incumplieron con esta disposición. Eso provocaría que varios de sus militantes que aspiraban a ser candidatos queden fuera. Así lo evidencian los casos de Yo Amo Arequipa y Fuerza Arequipeña.

Ayer se citó el caso de Rohel Sánchez, exrector agustino y precandidato al gobierno regional. Lo cierto es que Sánchez sí está inscrito en el movimiento del pulgar arriba desde el 10 de diciembre del año pasado. Así lo señala el registro del ROP. El problema estaría en su equipo, los posibles precandidatos a alcaldes o vicegobernador, que no fueron debidamente inscritos.

Yo Amo Arequipa envió su padrón de afiliados en diciembre, indica José Suárez Llerena, asesor legal de dicho movimiento regional. Pero hasta el 5 de enero —último día de plazo— la agrupación tuvo hasta 3 mil solicitudes de inscripción. Por este motivo se “retractactaron” de la inscripción del padrón al mediodía y a las 8 de la noche enviaron un padrón final. Suárez Llerena asegura que por ley, el JNE debería tramitar primero el pedido de retractación y luego proceder con la inscripción del último padrón presentado por la noche del 5 de enero.

“Lo que pasa es que se está señalando que el jurado probablemente sólo tomará en cuenta el primer padrón enviado. Pero allí no están todos nuestros afiliados, porque en el transcurso de diciembre del 2021 y enero, mucha gente se unió al movimiento. Si no toman en cuenta el último padrón que enviamos procederemos a apelar”, señaló el abogado.

El problema, indica el especialista en Gestión Pública Jorge Sumari Buendía, es que los precandidatos que estén en la última lista enviada por Yo Amo Arequipa posiblemente no podrán ser inscritos y por tanto no podrían participar en las elecciones internas de la agrupación. Los resultados de las mismas deben entregarse al JNE antes del 7 de junio. Así también lo acepta Suárez Llerena. Este agrega que es un riesgo que ha generado la resolución Nº 907-2021 del JNE que establece justamente los plazos y modalidad de entrega de los padrones.

Por la firma

Otra historia vive Anghelo Huerta Presbítero, alcalde de Yanahuara y precandidato al municipio provincial por Fuerza Arequipeña. El movimiento envió su padrón a tiempo, pero cuando se pasó por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) se encontró que la firma de Huerta no coincidía con la de su DNI. “Yo ya he ratificado que sí es mi firma y que estoy inscribiéndome en Fuerza Arequipeña, pero Reniec no da respuesta. Incluso he solicitado una cita personal con el jefe de Reniec, pero tampoco responden. Si no me inscriben recurriré a otras medidas. Porque si no fuera yo, claro que hasta podría denunciar, pero estoy ratificando mi afiliación”, explicó. el edil.

Rechazo a la ampliación de plazos

Jorge Sumari se mostró en contra del proyecto de Ley que cierto sector del Congreso pretende pasar a debate y que busca ampliar el plazo para la presentación de padrones de afiliados de las agrupaciones políticas. El especialista señaló que lo único que se lograría es que se rompa el equilibrio y la democracia. Además que sentaría malos precedentes para futuros procesos electorales, puesto que se abre la puerta para que otros Congresos muevan a su gusto los cronogramas de las elecciones para su propio beneficio. Indicó que la medida podría verse para el proceso siguiente, pero no para este que ya está en curso.