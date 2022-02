Castro defiende a Ávalos: “Es momento de que la sociedad y los medios de prensa no se dejen sorprender”

La exfiscal del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Sandra Castro, se pronunció sobre las denuncias que está recibiendo la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y mencionó que eso es producto de su lucha contra la corrupción y las organizaciones criminales, que intentan debilitar a las instituciones de justicia.

“ Es momento (de) que la sociedad y los medios de prensa no se dejen sorprender de versiones, de falacias, de denuncias con contenido verdaderamente falso . Estos ataques no son de ahora, vienen desde antes, yo soy una de las víctimas de estos ataques que realizan estos integrantes de esta organización de los Cuellos Blancos”, declaró a Canal N.

Asimismo, consideró que lo expuesto contra Ávalos por el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, “no es suficiente”, pues no son elementos contundentes como para iniciar una pesquisa.

“Tiene que haber elementos más fuertes para abrir una investigación contra la fiscal de la nación. No es suficiente. A mí me causa asombro que digan acá tengo el audio (…) Nos denuncian, nos atacan para tratar de obstaculizar las investigaciones ”, indicó.

Castro señaló que los señalamientos de presuntas vinculaciones de Zoraida Ávalos con Los Cuellos Blancos del Puerto, liderado por el exjuez supremo César Hinostroza, es una mentira con otros objetivos.

El procurador público especializado en delitos de corrupción, Javier Pacheco, presentó ante la Presidencia del Congreso una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad, encubrimiento real, tráfico de influencias, y por organización criminal en agravio del Estado.

Ávalos rechaza conocer a José Cavassa

El último domingo 20 de febrero, Zoraida Ávalos se pronunció sobre la supuesta vinculación con el exfuncionario de la ONPE José Luis Cavassa, quien es investigado por los delitos de crimen organizado, tráfico de influencias y, alternativamente, cohecho pasivo específico, en el caso emblemático de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto.

“En mi nombramiento han vinculado al señor (César) Álvarez, después el señor (Rodolfo) Orellana. Ahora han cambiado. Dicen que quien me ha ayudado, según esta leyenda, es (José) Cavassa. Que yo sepa, Cavassa no tiene ninguna investigación con el consejo que me nombró a mí”, declaró a Latina.