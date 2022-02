Pedro Castillo: cerco policial impide que prensa se acerque a hacerle preguntas al presidente

Un cerco policial impidió a la prensa acercarse al presidente, Pedro Castillo, y hacerle preguntas durante su actividad en Jicamarca (San Juan de Lurigancho), lugar al que llegó acompañado de la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte.

El último lunes, el mandatario no dudó en calificar la labor periodística como “un chiste” tras ser consultado sobre las contradicciones en las que habría incurrido en las reuniones con la empresaria Karelim López, en el marco de la investigación del caso Tarata.

Este martes el jefe de Estado tuvo una actitud similar al evitar dar declaraciones, los agentes de la Policía Nacional, que resguardaban a Pedro Castillo, formaron un cerco con sus escudos para obstruir el paso de los equipos periodísticos. El equipo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) tampoco pudo acercarse al jefe de Estado.

Jorge Malmborg, reportero del canal Latina Tv, narró al IPYS que seguían las actividades de Castillo cuando un grupo de policías con escudos acordonó el espacio para evitar que los periodistas se acerquen al presidente.

Igor Malca de ATV filmó dicha acción que, en una zona con desniveles y pendientes, casi produce la caída de varios periodistas de una ladera.

Dina Boluarte: “Quiero agradecer a los medios de comunicación”

La actitud de la vicepresidenta, Dina Boluarte, fue contraria a la de Pedro Castillo. Durante la actividad en Jicamarca, la también titular del Midis destacó la labor de los medios de comunicación quienes vienen informando sobre la entrega del bono Yanapay.

“Yo no quiero dejar de agradecer a los medios de comunicación porque el éxito de la entrega del bono Yanapay es gracias a la difusión (….) El Yanapay se ha hecho conocer y ha llegado a las poblaciones alejadas de nuestra nación”, resaltó.

Pedro Castillo: “Esta prensa es un chiste”

El último lunes, en una actividad relacionada con el retorno escolar, el mandatario, al escuchar la pregunta “¿le mintió o no al Ministerio Público sobre sus reuniones con Karelim López?”, cuestionó la interrogante y buscó minimizarla con un calificativo.

“Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, ¿por qué no se centran en los temas importantes? (…) ¿Por qué no me acompañan un día a ver cómo están las cosas? Yo les pongo movilidad y nos vamos con ustedes. Salgan de Lima, Lima no es el Perú”, expuso.