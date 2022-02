Ministro Montoya: “No es tan cierto que a Repsol solo le falta recuperar 2% de petróleo”

Luego de sobrevolar la zona costera afectada por el vertido de petróleo de Repsol, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, se sintió decepcionado porque lo que observó estaba muy lejos de lo que había informado la empresa española sobre la recuperación del crudo.

”No es que Repsol haya recuperado gran cantidad de petróleo. Lo que ha sucedido es que el mar lo ha dispersado en playas al norte de Lima. Una cosa son los trabajos que hace Repsol y otra es la acción del mar. Por las corrientes, va dispersando el petróleo. Eso no significa que ha sido recuperado. La dispersión es muy dañina para los seres humanos, porque los peces estarán contaminados con petróleo”, explicó el ministro Montoya a La República.

Testigo. El ministro Montoya sobrevoló áreas afectadas. Foto: difusión

El viernes 18 de febrero, en conferencia de prensa en la Refinería La Pampilla, el presidente de Repsol, Jaime Fernández-Cuesta, anunció que Repsol alcanzó el 79% de avance del cronograma de limpieza del mar y litoral, y que solo le quedaba por recuperar el 2% del crudo vertido en el mar de Ventanilla, el 15 de enero pasado. Fernández-Cuesta estaba exultante. Según las cifras que difundió, muy pronto el derrame de petróleo sería un episodio del pasado. La página, en cuestión de días, será volteada.

A Montoya más bien lo invadió la amargura luego de sobrevolar en helicóptero el área del desastre, entre Ventanilla y Chancay. Luego, con los técnicos del Ministerio del Ambiente, verificó en detalle las fotografías captadas del petróleo que todavía era perceptible, tanto en mar como en tierra.”

El daño es muy grande, irreparable, y va más allá de Ancón, llega hasta Chancay. La empresa afirma haber recuperado 2 mil barriles, pero tan solo con ir a Pasamayo observamos que las rocas están impregnadas de petróleo. En las playas de Ancón están usando chorros a presión de agua para limpiar el petróleo que se ha pegado en las rocas, pero no ha sido así en Pasamayo. Entendemos que frente a Pasamayo no tienen el acceso fácil, que es más complicado, pero es su responsabilidad encontrar la tecnología y los procedimientos para retirar el petróleo. Las islas guaneras tampoco han sido limpiadas. Es una mala idea por parte de la empresa (Repsol) dejar que el mar y las olas dispersen el hidrocarburo lentamente, mientras las aves jóvenes van muriendo. Entonces, no es tan cierto que a la empresa (Repsol) le falta”, señaló el ministro Montoya.

Durante el recorrido aéreo, Modesto Montoya detectó que alrededor de las islas había una espuma color chocolate. De acuerdo con su evaluación, esto es producto de la interacción del petróleo con el mar en movimiento. Otra evidencia de la presencia del petróleo sobre las aguas.

”En el sobrevuelo hemos visto manchas de petróleo que con las olas iban y venían de las orillas. También encontramos enormes extensiones de espuma marrón que permeabilizan las plumas de las aves. Esto es grave porque estamos en época de reproducción y las aves jóvenes intentan aprender a nadar en el mar contaminado”, relató el titular del Ministerio del Ambiente (Minam).

Preocupado por lo que había visto durante la inspección ocular, Modesto Montoya requirió a Repsol que retirara la espuma contaminada. La compañía hizo caso omiso a la solicitud del Minam.

Lo hemos pedido y por eso se le está multando otra vez más. También solicitamos la limpieza de las islas, porque no vimos a nadie haciéndolo. Tampoco lo hicieron”, informó.

Según el ministro Montoya, este fenómeno ha sido confirmado en un reporte oficial de los expertos de las Naciones Unidas, en el que se señala que la espuma sí es producto de la interacción del petróleo con el mar.

Montoya también fue crítico con Repsol sobre la lentitud de la empresa para atender diligentemente a los trabajadores que dependen del mar y que han sido afectados por el derrame. Anunció que desde el Gobierno se alista una acción conjunta para asistirlos.

Mala señal. Espuma marrón alrededor de las islas es producto de la interacción del agua y el crudo. Foto: difusión

ONU: “Reacción de Repsol no fue la óptima”

La Misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) encontró falencias en la estrategia de limpieza y en los procesos de atención a los afectados, tanto de Repsol como de las autoridades.

Según el informe que emitió la misión, la reacción inicial de la empresa al desastre no fue la óptima. No fueron conscientes de la gravedad hasta que el crudo llegó a las playas de Ventanilla al día siguiente de ocurrido el incidente y hubo una demora inicial en movilizar los recursos necesarios para contener y mitigar el derrame.

El informe confirma la versión del capitán del barco, Giacomo Pisani.