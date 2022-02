Juicio a Ollanta Humala y Nadine Heredia, un inicio confuso por el caso de Martín Belaunde

El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Penal Nacional inició el juicio al expresidente Ollanta Humala, la ex primera dama Nadine Heredia y el desaparecido Partido Nacionalista Peruano por presunto lavado de activos, en un ambiente confuso y, por momentos, contradictorio.

La primera audiencia puso en evidencia lo complicado que será este proceso. El primero del escándalo Lava Jato en el Perú y el primero que discutirá el financiamiento de los partidos políticos. El fiscal Germán Juárez y los jueces del Colegiado Nayko Coronado Salazar (presidenta), Raúl Caballero Laura (director de debates) y Max Vengoa Valdiglesias deberán avanzar con cuidado para evitar que el proceso termine en un fracaso, estiman juristas.

Esta primera audiencia duró cuatro horas, desde las 9:00 a.m. hasta cerca de la 1:00 p.m. Sin embargo, es muy poco lo que se pudo avanzar: apenas la presentación del fiscal, de los abogados defensores y los datos generales de los acusados.

Los jueces demostraron que están dispuestos a avanzar. La presidenta Nayko Coronado tiene experiencia en sortear las acciones dilatorias de los jueces, pero hay muchos temas que quedaron pendientes de la etapa intermedia previa de control de acusación, que podrían ser un obstáculo.

PUEDES VER: Fiscalía pide prueba anticipada de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en caso Keiko Fujimori

Veamos: en un primer momento, Juárez apoyó la instalación del juicio y el avance de la audiencia sin la presencia del acusado Martín Belaunde Lossio, pero luego cambió y fue el primero en señalar que el proceso no podía seguir adelante si uno de los acusados no estaba presente.

Por el lado de los abogados defensores están César Nakazaki, Wilfredo Pedraza, David León, Juan Portugal y Luis Vivanco.

Según estos abogados, el proceso tiene muchos vacíos de las etapas previas, que los irán haciendo notar durante el desarrollo del juicio.

A los acusados apenas se les vio en la audiencia. Hablaron brevemente para presentar sus datos personales. Ollanta Humala señaló que su actual profesión es la de expresidente y exmilitar con un sueldo aproximado de 16.000 soles, y Nadine Heredia se identificó como microempresaria con ingresos mensuales de entre 12.000 y 15.000 soles.

PUEDES VER: Fiscal pide adelantar declaración de Odebrecht y Jorge Barata

Expresidente. Ollanta Humala Tasso declaró ingresos mensuales por 16.000 soles. Foto: difusión

Primer incidente

César Nakazaki fue el primero en poner a prueba la disponibilidad y paciencia de los jueces. Planteó instalar la audiencia y posponer el debate para una nueva fecha, pues no se había cumplido el plazo entre la notificación del expediente físico y la instalación del juicio: 5 días en un caso normal y 7 días en uno complejo.

Inmediatamente, se sumaron el resto de los abogados. El asistente del juzgado confirmó que 44 tomos del expediente se notificaron el 11 de febrero, pero que efectivamente el último viernes, 18 de febrero, remitió otros 4 tomos que contenían un informe contable de la acusada Rocío Calderón.

Nakazaki también se quejó de no haber sido notificado de una resolución aclaratoria del auto de enjuiciamiento. La Fiscalía se opuso a cualquier aplazamiento.

Luego de debatir por varios minutos, los jueces rechazaron el pedido para aplazar la audiencia. Sin embargo, si bien reconocieron que este es un caso complejo, cinco días eran suficientes para que hayan revisado toda la documentación alcanzada.

PUEDES VER: Poder Judicial ordena impedimento de salida a PPK durante 12 meses por caso Interoceánica Sur

Los abogados aceptaron la decisión y se suponía que lo que seguía era que el fiscal Juárez pase a oralizar la acusación contra los investigados, un documento que ya antes ha presentado por escrito.

Dama. Nadine Heredia declaró que su actual actividad es de microempresaria. Foto: difusión

El extraditable

Nakazaki puso en debate el segundo asunto controvertido: la participación en el juicio público del extraditable Martín Belaunde Lossio. Este personaje no se hizo presente en la audiencia y justificó su inasistencia con un descanso médico por tres días, al padecer faringitis.

Nakazaki, Wilfredo Pedraza y el resto de los abogados argumentaron que de acuerdo con el tratado de extradición Perú-Bolivia y el Código Procesal Penal, no se puede juzgar a una persona por un caso que no esté contemplado en la sentencia de extradición.

Bolivia ha autorizado la extradición de Belaunde por tres casos: La Centralita, Antalsis y corrupción en los gobiernos regionales.

El caso de lavado de activos del Partido Nacionalista Peruano recién está en trámite y aún no es materia de extradición.

Este tema dividió a los jueces. La presidenta del tribunal dijo que este asunto debió discutirse y resolverse en la etapa intermedia de control de acusación y que ahora ya no se podía hacer nada.

Por mayoría, los jueces Raúl Caballero y Max Vengoa aceptaron escuchar a la defensa de los acusados y resolver.

Los abogados coincidieron con la doctora Coronado en que este es un tema que debió verse en el control de la acusación, pero explicaron y leyeron una resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, que pospuso su debate a la etapa de juicio público.

PUEDES VER: Bertini es el eslabón que faltaba de la ruta del dinero de Odebrecht para Keiko Fujimori

Pedraza, Juan Portugal y Luis Vivanco subrayaron que el Código Procesal Penal es claro en señalar que no se puede juzgar a una persona por un caso por el que no ha sido extraditado.

Entonces, el abogado de Belaunde, Luis de la Cruz, se opuso al debate señalando que se debía esperar la presencia de su defendido. De la misma idea fue el fiscal Germán Juárez, pues la situación se complicaba si el tribunal excluía a Belaunde.

Luego de 10 minutos, los jueces concluyeron por unanimidad que un extraditable tiene varios caminos para hacer valer sus derechos y denegaron el pedido de los abogados. Luis de la Cruz protestó señalando que ellos no habían solicitado nada.

Los abogados pidieron revaluar esa posición. Insistieron en que un extraditable no puede ser juzgado hasta que exista una sentencia que autorice su juzgamiento. Este tema se ha respetado en el caso Fujimori y otros procesos, se anotó.

Nakazaki recordó el caso Venero. Al comienzo del siglo XXI, en el caso de la red Fujimori-Montesinos, Víctor Venero aceptó regresar al Perú extraditado por tres casos, y ya en el Perú se sometió a declarar en otros 15 casos, con la posibilidad de someterse a colaboración eficaz.

Pero 16 años después, todos esos otros casos se anularon. Se estableció que Estados Unidos solo lo extraditó por tres hechos y no podía ser juzgado por los demás. La colaboración eficaz no prosperó con Venero. Correr y no respetar las reglas de la extradición no ayudó a que se hiciera justicia.

Martín Belaunde tiene muchas similitudes con esa historia. También tiene extradición por tres casos y pretende acogerse a la colaboración eficaz. La ley respectiva fue modificada para que lo pudiera lograr, pero siete años después no lo ha logrado.

Luego de un nuevo receso de otros 10 minutos, el Juzgado Penal Colegiado volvió a denegar el pedido de los abogados defensores. Señalaron que ellos no son competentes para ver un pedido de extradición, que eso es competencia de la Corte Suprema.

PUEDES VER: César Azabache afirma que modificación en la ley de colaboración eficaz solo alcanzaría a Castillo

Pero eso no es lo que los abogados habían propuesto. Pidieron que Belaunde sea excluido del presente juicio a la espera de que la Justicia de Bolivia amplíe su extradición por un cuarto hecho, lo cual no se resolvió.

Faringitis. Martín Belaunde no participó en la audiencia. Foto: difusión

Hoy es la acusación

El juicio continuará hoy. Corresponderá que el fiscal Germán Juárez presente de manera oral la acusación penal, es decir que precise los hechos ilícitos y la sanción penal que solicita para cada uno de los acusados.

Por escrito, la Fiscalía ha pedido penas de 20 años de cárcel para el expresidente Ollanta Humala por dos presuntos hechos delictivos. Para Nadine Heredia se piden 26 años y seis meses, por tres presuntos actos ilícitos.

La Fiscalía acusa a Humala, sus colaboradores y el Partido Nacionalista de recibir financiamiento ilícito proveniente de Venezuela y de las constructoras OAS y Odebrecht en las elecciones del 2006 y 2011. A Heredia, adicionalmente, de destinar parte de ese dinero a sus cuentas personales.

Acusador. Fiscal Germán Juárez deberá presentar hoy la acusación penal. Foto: difusión

Las audiencias serán de cuatro horas por fecha

La presidenta del Colegiado, Nayko Coronado, informó que además de las audiencia de hoy, las siguientes se realizarán el jueves 3, viernes 4, miércoles 9, martes 15, jueves 24 y viernes 25 de marzo, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Por la emergencia del COVID-19 y hasta que no cambien las reglas de bioseguridad, las audiencias serán virtuales a través del aplicativo Google Meet, al que deberán conectarse todos los abogados y acusados con imagen en directo para garantizar que todos participen en el proceso.

Los jueces también le pidieron a la defensa de Martín Belaunde que se haga presente en la próxima audiencia, independientemente de su estado de salud, y que todos los procesados sean puntuales para que el juicio tenga un avance correcto.

Es posible que antes de la intervención del fiscal, los abogados insistan en otros temas. La defensa de Martín Belaunde podría volver a plantear su exclusión o allanarse al juicio.

PUEDES VER: Fiscal Pérez pide protección para su vida por amenazas de muerte

También han pedido ver la situación de las personas jurídicas Todo Graph y el Partido Nacionalista Peruano, que en los hechos ya están disueltas, tal como pide la Fiscalía.

Diligencias

Odebrecht. Durante el desarrollo del juicio participarán hasta 300 testigos que hablarán de los presuntos aportes ilícitos y la forma en que el dinero llegó a la contabilidad del Partido Nacionalista Peruano.

Testigos. Los principales testigos serán los exejecutivos de Odebrecht Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, entre otros, que declararan vía teleconferencia.

Bolivia. Martín Belaunde sería interrogado como acusado o testigo, según el caso.